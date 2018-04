Sono passati 24 lunghi anni da quando Kurt Cobain ha lasciato questo mondo. Un mondo che senza di lui è diventato più povero d’arte, di musica e di una band che non tornerà mai: i Nirvana. Eppure oggi, dopo tutto questo tempo e nel giorno dell’anniversario dalla sua scomparsa (lei lo ha pubblicato il 5 di aprile, ndr), la figlia Frances Bean ha debuttato sui social con una canzone da lei scritta. Sul suo profilo Instagram, la ragazza ha pubblicato un filmato, nel quale si esibisce nella sua cameretta. Solo voce, senza accompagnamento musicale. Nella presentazione non cita il padre, ma il testo sembra fare un sottile riferimento a lui: “It's my song the lyrics are: 'I think I saw you when I was small/I think I found you/A penny for your good thoughts/I think I found you/Jesus hangs in your place on the cross/All these hinges become unscrewed/Heaven knows it was a cage on earth.' I also have a very freaky deeky line that goes 'Stable sable sold her heart/No one asks her why she hides in a basket in her house in a box/Find a fiend who reigns supreme in May/Fast enough for blooming buds to lay their egg”. "Ci sono molti momenti memorabili in questa clip", scrive nella didascalia, "Non avere una tv in casa mi costringe a tenermi occupata con attività che nutrono il mio cervello e la mia anima". (Continua dopo la foto)

Si tratta della prima canzone originale proposta da Frances, che sembra aver ereditato il talento dal padre e anche la sua voce: un timbro graffiante, triste e malinconico, proprio come quello del padre (e anche della madre, Kurtney Love). In passato l'avevamo ascoltata cantare cover dei Jimmy Eat World e di Leonard Cohen, ma questa è la sua prima vera composizione da autrice: "So che potrei diventare un meme con questa clip", avverte, con una certa auto-consapevolezza, nel commento al post su Instagram. "Sono agitata perché non riesco a suonare la chitarra con le unghie lunghe, quindi posso solo cantare e basta", ha avvertito i suoi follower, ai quali ha anche detto, quasi a mo' di scuse: "Non avendo la Tv in casa, mi devo tenere occupata con qualcosa che nutra la mia mente e la mia anima invece di sprecare energie". Da qui nasce la canzone: "Per favore, non rubate il mio piccolo 'germoglio' di idea". Nessuno oserebbe farlo con una Cobain, in particolare in occasione dell'anniversario della scomparsa di suo papà, che avvenne il 5 aprile del 1994. (Continua dopo le foto e il video)

La mattina dell'8 aprile 1994 il corpo di Cobain fu trovato da Gary Smith, un elettricista della Veca Electric, nella serra presso il garage nella sua casa sul lago Washington. Gli esami tossicologici rilevarono un'altissima dose di eroina nel suo sangue, circa 1,52 milligrammi per litro al momento del suicidio, con anche presenza di Valium. Di fianco a Cobain, oltre che il fucile a pompa modello Remington M-11 calibro 20 col quale si sparò alla testa, trovarono anche una lettera d’addio. Le sue ultime parole furono proprio per Frances: “Frances e Courtney, io sarò al vostro altare. Ti prego Courtney continua ad andare avanti, per Frances. Perché la sua vita sarà molto più felice senza di me. Via amo. Vi amo. Kurt Cobain”.

