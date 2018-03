Nature, senza un velo di trucco, i capelli appena ondulati che cadono ai lati del viso, un accenno di lentiggini e la pelle chiara come la luna. Quando Paper Magazine ha pubblicato le foto della diva il pubblico è rimasto incredulo. Perché lei, in questa inedita veste 'al naturale', nessuno l'aveva mai vista. La cantante, che oggi ha 37 anni, ha scelto un look completamente makeup free per la cover di Paper Magazine, quindi niente mascara, niente eyeliner, niente fondotinta, ma solo tanta naturalezza e le delicate lentiggini in primo piano. Se non l'avete riconosciuta non siete i soli, stiamo parlando di Christina Aguilera, considerata una delle cantanti più popolari e più di successo degli ultimi anni. Il suo primo album, l'eponimo Christina Aguilera, viene pubblicato nel 1999 ed è immediatamente un grande successo grazie ai singoli estratti che si sono piazzati quasi sempre al primo posto delle classifiche: Genie in a Bottle, il primo famosissimo singolo, la vivace What a Girl Wants, il lento I Turn to You e Come on Over (All I Want Is You); dopo l'uscita di quest'ultimo singolo ottiene un Grammy come miglior artista emergente. (Continua a leggere dopo le foto)

Qui il suo look è quello della classica ragazza della porta accanto, un po' sulla scia di Britney Spears, sua collega nello show per ragazzi "The All New Mickey Mouse Club" insieme a Justin Timberlake, Ryan Gosling e Keri Russell. Con il secondo album, "Stripped" (2002), Christina cambia look, abbandonando i panni della brava ragazza per vestire quelli assai della ''Cattiva ragazza'', inaugurando così quello stile sexy e provocante che l'ha contraddistinta per diversi anni. Nel 2003 si esibisce vestita da sposa agli MTV Video Music Awards con Britney Spears e Madonna: le bacia entrambe in una performance che fa epoca. Per il terzo album, "Back to Basics", passa a un look da pin-up vecchia scuola: capelli ossigenati, rossetti laccati, eyliner che mette in risalto gli occhi da gatta e atteggiamento da femme fatale. (Continua a leggere dopo la foto)

Le vicende personali della cantante sono state piuttosto turbolente, caratterizzate da molti cambi di look che l'hanno vista mora, rossa e infine nuovamente bionda, icona sexy e trasgressiva in ''I'm not myself tonight'', poi i chili presi con la gravidanza e le critiche asprissime di fan e casa discografica: ''Sno una ragazza grassa, fatevene una ragione!'', aveva raccontato la cantante a Vanity Fair rimandando al mittente le critiche sulla sua forma fisica, più florida dai tempi dei suoi primi successi. La cantante è infine riuscita a dimagrire e a tornare in forma come si tempi d'oro e solo qualche giorno fa è stata ospite del programma di Ru Paul dedicato alla drag queen.Gli scatti rilasciati per Paper Magazine sono testimoni di una nuova metamorfosi della Diva, che ad ogni sua Era é riuscita a trasformarsi, offrendo non solo nuove visioni musicali, ma anche nuove prospettive nello stile.

