Nuovo lutto nel mondo della musica. Nuovo lutto di un giovanissimo. Nuovo lutto nel K-pop, il genere musicale nato e sviluppatosi negli anni '90 che ha segnato un punto di svolta per la musica coreana. Tra le caratteristiche principali di questo genere musicale c'è spettacolarizzazione visiva totale della performance. A rendere speciale questo tipo di musica, è la combinazione di coreografie, scenografie e costumi di scena realizzati accuratamente per ogni brano. A livello musicale il K-pop si avvicina molto al pop americano. Ma gli spettacoli e i concerti hanno un'anima a sé. Ebbene la musica K-pop perde un altro giovanissimo esponente, Seo Minwoo, appartenente al gruppo musicale 100%. Seo Minwoo aveva solo 33 anni quando – nella notte fra domenica e lunedì – è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Gangnam. Il ragazzo era il leader dei 100% ed è stato stroncato da un infarto. Un dolore enorme per i fan della band che stavano aspettando con ansia i due concerti – del 21 aprile e del 30 aprile – che avrebbero dovuto avere luogo in Giappone. Lo choc è stato generale, nessuno si aspettava di ricevere questa terribile notizia.

Come riporta una nota della casa di produzione della band, il giovane è stato trovato senza vita nella sua casa di Gangnam: "Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare, il ragazzo è stato dichiarato morto". E ancora: "Minwoo era molto amato dai suoi fan che sono rimasti scioccati quando hanno saputo. Minwoo era un ragazzo gentile e la tristezza nel dare la notizia, per questa ragione, è ancor più grande". Una notizia terribile che arriva proprio a pochi mesi di distanza da un'altra notizia terribile, quella del suicidio del 27enne Kim Jong-hyun, il cantante della band sud coreana degli SHINee, una delle più importanti del K-Pop. In quel caso si trattò di suicidio.

È accaduto lunedì 18 dicembre 2017. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un appartamento a sud di Seoul, appartamento che il ragazzo aveva preso in affitto. A far scattare l'allarme è stata la sorella che ha chiamato i soccorsi pensando che il fratello avrebbe potuto commettere quel gesto estremo. La sua paura era scattata dopo aver ricevuto un messaggio piuttosto eloquente dal fratello: "Per piacere lasciami andare, dimmi che ho fatto bene. Questo è il mio addio finale". Quando i soccorsi sono arrivati, lo hanno portato immediatamente in ospedale ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

