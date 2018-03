Il mondo della musica elettronica è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di un pioniere. Il suo era un nome molto noto agli appassionati del genere. È stato infatti uno dei più importanti produttori del settore, pioniere di generi come l'hard trance e l'hardstyle. Molto conosciuto in Olanda, Belgio, Germania, Svizzera e Francia, dove aveva partecipato a numerose serate. Nella sua carriera ha inoltre lavorato con grandi nomi della musica dance come David Guetta e Pitbull, che aveva ripreso la sua più famosa hit. Se ne è andato all’età di 43 anni Federico Franchi in arte Dj Zenith. Il musicista era nato a Monza e aveva iniziato ad affermarsi come dj nel 1992: la sua hit più conosciuta è datata 2007 e si chiama "Cream": l'aveva firmata con il suo vero nome, dopo che si era spostato verso sonorità diverse da quelle degli esordi. Pare che non ci siano ancora molte notizie sui motivi della morte, anche se la rivista specializzata Dj Mag parla di infarto in base alle informazioni in loro possesso. Il Dj era attivo fin dagli anni 90 quando si era formato nella scena Trance e Hardstyle. (continua dopo la foto)

Franchi era molto famoso anche in Germania e Svizzera, figurando anche nelle line up di festival importanti, anche in ambito rave e, come scrive Soundwall "In Italia era considerato un guru della scena, aveva armeggiato con i mixer dei principali club della scena, come ECU e Dylan, e all’estero aveva infiammato rave nord europei, oltre che le varie Love Parade e Street Parade". Uno dei suoi pezzi più conosciuti è Cream, canzone firmata col suo nome e cognome e pubblicata nel 2007, canzone che fu anche campionata in Krazy, primo singolo di Pitbull tratto dall'album Rebelution che vedeva anche il feat. di Lil Jon, raggiungendo la Top 30 della Bilboard 100, la classifica dei singoli negli Usa. (continua dopo le foto)





La notizia è stata data da vari colleghi suo social: Cristiano Giusberti aka Technoboy ha scritto "Ciao, Federico.. You, musical genius. You, pioneer of the harder styles. You, italian legend. Riposa In Pace, Zenith". Il producer e dj olandese Willem Rebergen, meglio conosciuto come Headhunterz ha scritto su Instagram: "Riposa in pace Federico Franchi aka Zenith DJ, una delle più grandi leggende che la scena Hardstyle abbia mai conosciuto. I’m Your Deejay e Scream sono alcune dei primi pezzi Hardstyle che abbia ascoltato, in grado di farmi innamorare del genere. Tutti coloro che adoravano l'HS dovrebbero sapere che tu sei stato uno dei pionieri assoluti e che la musica che amiamo così tanto non sarebbe stata la stessa senza di te".

