Nei giorni scorsi Emma Marrone ha fatto visita a Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, la giovane agente di polizia penitenziaria in coma dal 1 novembre del 2016 dopo che un proiettile sparato dalla sua pistola d'ordinanza l'ha colpita alla testa mentre si trovava in un ascensore del Padiglione Jona dell'ospedale Civile San Giovanni e Paolo di Venezia. La cantante, molto sensibile alle richieste sei suoi fan, ha fatto visita alla giovane dopo l'appello lanciato dai familiari, che avevano chiesto alla cantante di esaudire uno dei più grandi desideri di Sissy. ''Emma le ha tenuto la mano per un'ora parlandole dolcemente - ha raccontato commossa mamma Caterina - è stato bellissimo''. E forse anche per questa grandissima sensibilità, che la cantante, una delle più seguite del Bel Paese, è stata chiamata per live esclusivo nella capitale giapponese in occasione della terza edizione di 'Italia, amore mio!', il più grande evento dedicato all'Italia nel Paese del Sol Levante che si terrà ad aprile. Il festival, che ad ogni edizione registra oltre 50mila partecipanti, è organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Giappone e quest'anno nella città di Tokyo si terrà il 21 e il 22 aprile in una delle zone più prestigiose della capitale: l'area del gruppo Terrada a Tennozu Isle. (Continua a leggere dopo la foto)

Un week end dal sapore italiano che guarda al futuro affrontando il tema 'The Architecture of Beauty' con il coinvolgimento di prestigiosi nomi del mondo dell'architettura e non solo, per raccontare il bello dell’Italia e delle sue eccellenze. Dal cibo in primis, ma anche di tutti gli altri settori in cui il nostro Paese esprime la sua creatività come la musica, il cinema, il turismo, i motori e il design. Per l'occasione, Emma presenterà live al pubblico giapponese i suoi più grandi successi e alcuni dei brani estratti dal suo ultimo disco di inediti 'Essere qui' che il 13 aprile verrà pubblicato anche in Giappone. L'album, già certificato oro, contiene tra gli altri il singolo attualmente in radio 'Effetto Domino', un brano che parla di sesso raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. Dopo Tokyo, il 25 aprile, Emma si esibirà anche a Las Vegas, in occasione della Billboard Latin Music Week, realizzata grazie alla collaborazione di Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e Fimi. (Continua a leggere dopo le foto)

Prodotto insieme a Luca Mattioni, 'Essere qui' è un disco di undici tracce cui hanno collaborato autori di notevole personalità e musicisti del calibro di Paul Turner, Enrico 'Ninja' Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat. Questa la tracklist: 'L'isola', 'Le ragazze come me', 'Sottovoce', 'Mi parli piano', 'Effetto domino', 'Le cose che penso', 'Portami via da te', 'Luna e l'altra', 'Malelingue', 'Sorrido lo stesso', 'Coraggio'. A maggio Emma tornerà dal vivo nei principali palazzetti dello sport d’Italia con 'Essere qui Tour'.

“Emma a letto…”. Stefano De Martino, imbarazzo assoluto. Quello che è successo non verrà dimenticato facilmente