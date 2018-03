Ha fatto un successo enorme Clementino in questi ultimi anni, ma senza dubbio possiamo affermare che l’incoronazione vera e propria è avvenuta durante in Festival di Sanremo 2017 nella categoria Big con “Ragazzi fuori”. Ora però il rapper, stanco di tenersi tutto dentro, ha deciso di confessare tutti i suoi dolori. "Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa", dice il rapper napoletano a Storie Digitali, il festival milanese organizzato da CultCity, diretto da Dikele Distefano e dedicato alle storie di successo del mondo del web, alla Fabbrica del Vapore a Milano. "È la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico qui con voi ragazzi, dove?". C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina". Clemente Maccaro, questo il vero nome del rapper, come si legge su Dagospia racconta che un giorno non arrivò alla presentazione del suo disco, Vulcano, perché "ero strafatto in casa da tre giorni". "Quando hai un genitore che ti piange in faccia capisci che devi smettere", aggiunge. Ha deciso di affidarsi a una comunità. (Continua dopo la foto)

Qui è riuscito a disintossicarsi. "Mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità. Con i ragazzi mi dicevano sei un grande, sei passato da fare Sanremo a pulire i cessi in un attimo". Piange, si commuove più volte Clementino. E annuncia: "Adesso faccio un disco in cui voglio parlare di questa verità". È sincero Clementino e rivela anche di non essere stato in grado di rispettare impegni lavorativi importanti, come alcune presentazioni perché costretto in casa, immobilizzato dagli effetti della cocaina. "Una volta non sono riuscito neanche a farmi un selfie con Jay-Z", dice con rimpianto. È stato Clementino stesso a chiamare la comunità di recupero per disintossicarsi, dove "i ragazzi mi dicevano sei un grande”.





E come una versione italiana di Amy Winehouse, Clementino racconta la sua rehab, una riabilitazione, che, seppur velocissima, è stata in grado di rimetterlo in carreggiata e a dargli quella spinta necessaria per andare avanti. “Chi si droga lo fa perché sente un vuoto incolmabile”, lo diceva spesso la Winehouse. E proprio come descritto minuziosamente nel documentario premio Oscar diretto da Asif Kapadia, “Amy”, non è facile uscirne (per sempre) da qualsiasi dipendenza. Un po’ come se una parte del malcapitato fosse costantemente attratta dal mostro, un po’ come se non ne volesse mai uscire del tutto. In bocca al lupo, Clementino, perché di forza ce ne vorrà tanta.

Ti potrebbe anche interessare: Casa distrutta e premi rubati. Brutta avventura per il famoso cantante italiano, vincitore di un Festival di Sanremo. La rabbia monte in rete, così come la solidarietà dei fan