Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come "Premiatissima", "W le donne" e "Grand Hotel", la svolta per lei è arrivata nel 1987, a nemmeno vent'anni, quando "Boys (Summertime Love)", con il suo ritornello contagioso e il video a forte tinte sexy, esplode, facendo impazzire non solo l'Italia ma anche la Francia, Spagna, Svizzera e Inghilterra, dove arriva al terzo posto in classifica, accanto a nomi come Michael Jackson e Madonna: un successo clamoroso. Nata il 15 marzo 1968 a Genova, a 15 anni vince il titolo di Miss Lido (lo stesso che si aggiudicò Sophia Loren) e successivamente viene eletta Miss Liguria. Nell'86 viene infatti scelta per la trasmissione Premiatissima con Johnny Dorelli. (Continua a leggere dopo la foto)

Prende parte a Grand Hotel e Claudio Cecchetto le produce il primo singolo SexyGirl che entra nella Hit Parade italiana e tedesca. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 1991, dove vestita solo di un bikini e una giacca canta "Siamo donne" in coppia con Jo Squillo, è diventata di culto. ''Ho capito a questa età che niente è regalato - ha raccontato al Corriere.it - quando sei giovane non ci pensi, ora mi sono resa conto che l'importante è sapere vivere alla giornata e cogliere l'attimo''. È stata icona di fascino e sensualità, ha venduto 20 milioni di dischi ma non rimpiange il passato: ''Per me ora le priorità sono altre'', spiega. (Continua a leggere dopo le foto)

E la priorità ha un nome: Luca Maria, suo figlio di 13 anni: ''Lui mi ha davvero cambiato la vita, mi ha fatto capire che per la prima volta non dovevo più essere io al centro. Ma anche che dovevo smettermi di farmi tante domande''. ''Continuo a fare il lavoro che amo, a cantare in Francia, a breve uscirà un mio disco'', ha raccontato al Corriere della sera, ''ma lo faccio sempre tenendo conto che la mia priorità è passare del tempo con mio figlio''. Cosa ci vuole nella vita? ''… fortuna, salute e un buon avvocato. Per andare avanti ci vuole coraggio e un fisico bestiale''.

Da amata velina bionda a leonessa social, che fine ha fatto Cristina Quaranta? Una vita spesa tra i tavoli da poker e la famiglia: ecco com’è diventata e come vive