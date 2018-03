''Non vedo l'ora!". La notizia è arrivata direttamente da Laura Pausini. Intervistata da ''Tv Sorrisi e Canzoni'' in edicola il 13 marzo, la cantante romagnola ha parlato della sua vita privata, della musica e dei progetti per il futuro. Il 16 marzo uscirà il nuovo album di inediti ''Fatti sentire'', anticipato dal singolo ''Non è detto''. Un disco dolce e malinconico come lo definisce lei stessa nell'intervista. ''Qualche anno fa ero più arrabbiata. - ha spiegato la Pausini - Oggi svelo di nuovo le mie paure e le mie fragilità. Non voglio più nasconderle, voglio 'farmi sentire'". Ma tra i progetti c'è anche quello che, certamente, farà balzare i suoi fan dalla sedia. Un progetto che la vede protagonista insieme a una delle donne più amate della televisione italiana: Maria De Filippi. ''C'è in cantiere una trasmissione con Maria De Filippi che andrà in onda, spero, entro la fine dell'anno. - ha raccontato Laura Pausini a Tv Sorrisi e Canzoni - Ci siamo incontrate e ci stiamo lavorando. Non vedo l'ora''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Avevamo bisogno di incrociare bene le disponibilità, - ha raccontato ancora la cantante lanciata a Sanremo nel 1993 con l'intramontabile brano 'La solitudine' - siamo entrambe molto impegnate! Collaborare con Maria è interessante perché siamo diversissime. Solo lei riesce a frenare così tanto le mie paure e a farmi osare''. Insomma, due regine al prezzo di uno per uno show che certamente farà il record di ascolti. Maria De Filippi è la regina incontrastata di Mediaset con i suoi programmi (Amici, Uomini e Donne e C'è posta per te) mentre Laura Pausini può contare su milioni di fan che la seguono ormai da 25 anni. Una carriera sfavillante, centinaia e centinaia di canzoni, vagonate di premi e 'seguaci' in ogni angolo della terra. (Continua a leggere dopo le foto)

La Pausini sta già lavorando al tour in partenza il 21 e 22 luglio dal Circo Massimo di Roma e promette grandi cose per quelle due serate: ''Dopo aver cambiato il disegno del palco sei volte, ho definito la scaletta e i tagli dei brani perché si possa lavorare sulle grafiche e sulle luci. Voglio superare me stessa, anche quello che ho fatto negli stadi. Sarà un evento unico''. Anche sul piano affettivo tutto scorre liscio come l'olio. Lo scorso mese la figlia Paola ha compiuto cinque anni e la relazione con il compagno Paolo Carta, suo chitarrista, è forte come la roccia. ''Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest'amore. È l'uomo che amo - aveva detto Laura Pausini in una recente intervista - Chi ci vede non crede che stiamo insieme da così tanto tempo, sembriamo davvero Minnie e Topolino''.

