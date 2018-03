"Fatti sentire", il nuovo album di Laura Pausini, uscirà il prossimo 16 marzo, e la cantante per tenere alta l'attesa continua a distribuire ai fan e ai follower piccoli pezzi del suo disco in uscita. Una carriera ricca di successi, dischi d'oro e di platino, mamma realizzata e compagna innamorata. Paolo, il musicista al suo fianco da 12 anni, e la figlia Paola, 5 anni appena compiuti, sono oggi il senso della sua vita. La cantante si è raccontata a ''Vanity Fair '' e ha 'presentato' i suoi gioielli. L'amore tra i due, ha spiegato la star, è nato dopo una rottura pesantissima (''Niente di paragonabile, però, al Marco della Solitudine''). E ha superato le paure iniziali che, per Laura, ruotavano intorno alla vita passata di lui: una ex moglie e tre figli (Jader, 21 anni, Jacopo, 20 e Joseph, 17). Oggi sono bella famiglia allargata: ''Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest'amore''. Paola è la figlia di cinque anni, avuta con Paolo. Loro sono sempre accanto a Laura. Lo erano anche quando Laura è stata ospite a Sanremo. (Continua a leggere dopo le foto)

Pochi giorni fa cadeva la ricorrenza ufficiale del suo Sanremo di debutto e lei ha colto l'occasione di ringraziare i suoi fan. Era il 27 febbraio 1993 e il Festival era condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Da quel giorno, Laura è partita alla conquista del mondo. ''La solitudine'' è diventata una hit in molti Paesi e lei si è affermata come la cantante più famosa a livello internazionale. ''25 anni fa gli Italiani mi hanno cambiato la vita. Tutti i giorni faccio il possibile per meritarmi la fiducia che mi avete dato. Grazie per sempre'', aveva scritto la cantante. A luglio potrà poi farlo personalmente, durante la doppia data al Circo Massimo di Roma che farà da partenza ufficiale al suo tour globale. (Continua a leggere dopo le foto)

''È l'uomo che amo - aveva detto Laura Pausini - Chi ci vede non crede che stiamo insieme da così tanto tempo, sembriamo davvero Minnie e Topolino''. Il mese scorso Paola ha compiuto cinque anni e la cantante aveva pubblicato uno scatto insieme che mostrava il pancione di Laura e una dolcissima dedica. E poi l'8 febbraio sei arrivata tu... Tanti Auguri Amore. Paola compie 5 anni oggi. Celeste, questa canzone l'ho cantata quando avevo paura di non riuscire a diventare mamma ma sognavo di averti e di poterti far vedere il cielo Celeste, bellissimo della nostra Romagna. E ora sei qui. Con noi''.

Sanremo, è successo proprio mentre Laura Pausini entrava in scena: la sorpresa. Squilla il telefono e dall’altra parte una voce davvero inaspettata. Pubblico in visibilio