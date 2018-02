Quando nasce a Roma, nel 1947, nessuno immagina che quel bambino biondo diventerà uno dei cantanti e più ammirati d'Italia. Amedeo Minghi dimostra fin da giovanissimo la sua predisposizione per la musica. Comincia il suo percorso artistico alla fine degli Anni ’60, dopo aver superato il provino e firmato il contratto con la Dischi Ricordi, Minghi debutta con un 45 giri: Alla fine (1966); come accade in quegli anni, si tratta di una cover d’un brano inglese, The End (Of the Rainbow), portato al successo da Earl Grant. Il testo è tradotto da Mogol. Dovrà attendere il 1976 per firmare il primo grande successo, uno dei più grandi degli anni ’70: L'immenso (se ne contano oltre 15 versioni nel mondo e milioni di copie vendute). Questa canzone lo caratterizza per eleganza e profondità e lo pone all'attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico come raffinato cantautore. Segue così un periodo di intenso lavoro come autore; scrive per I Vianella (ricordiamo: Vojo er canto de 'na canzone, Canto d'amore di Homeide e Fijo mio scritta con Franco Califano che proprio con questa canzone debutta come cantautore) Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini, Anna Oxa, I Ricchi e Poveri, Gianni Morandi e tanti altri. (Continua a leggere dopo la foto)

Stabilisce stimolanti collaborazioni con Edoardo De Angelis, Marco Luberti, Adelio Cogliati. Il grande successo arriva nel 1990 quando Minghi lancia sul palcoscenico nazionale un nuovo talento, l'allora giovanissima Mietta, che con il brano Canzoni vince nella categoria ''nuovi'' a Sanremo, si porta a casa il premio della critica, un disco di platino e un telegatto d'argento come rivelazione dell'anno. E l'anno successivo, a Sanremo in coppia con Mietta, trionfa con Vattene Amore (1990) terzo posto al festival e primo posto nelle radio, nel gossip e nelle vendite. Il successo culmina con il concerto a Roma il 23 luglio 1990 a Santa Maria in Trastevere dove di fronte 40mila persone canta il suo repertorio. Dal concerto viene tratto un album Amedeo Minghi in concerto e un home video. (Continua a leggere dopo le foto)

Amedeo scala le classifiche. Nel 1991 ritorna a Sanremo con Nenè che darà il titolo al doppio album pubblicato dopo il Festival, raccolta contenente l'omonimo alcuni live e diversi suoi brani riarrangiati in studio. Adesso Amedeo Minghi, 70 anni, torna in televisione con ''Ballando con le stelle''. Il suo nome appare nella lista dei concorrenti che quest'anno si cimenteranno sul palco di Milly Carlucci a suon di colpi di walzer, liscio e salsa. A fine anno il cantante è stato impegnato nel lungo tour-concerto-spettacolo ''La bussola e il cuore''. Una nuova avventura per il cantante che, fin dagli anni Sessanta, ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Questa volta Minghi si cimenterà in una nuovissima veste di ballerino e si porterà a casa un bel gruzzoletto (si parla di oltre 100mila euro). Mica male...

