L’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio, durante la puntata di Amici. Maria De Filippi ha raccontato di quando, a luglio, Giuliano Peparini le aveva rivelato di avere molti impegni e di avere intenzione di provare nuove esperienze. Per questo ha iniziato a pensare a un professionista che potesse prendere il suo posto. Ma chi arriva alla corte della regina di Mediaset? È un vero e proprio colpaccio quello messo a segno da Maria De Filippi, perché il nuovo direttore artistico della scuola di Amici sarà Luca Tommassini. Presentato con un video che ne ripercorre la carriera, è entrato emozionato nello studio. ''La mia sfida ora sarà farti felice più che mai'' dice rivolto alla presentatrice, ''e di rendere loro, i ragazzi, dei veri professionisti''. Per lui, che in questi anni ha curato tutte le esibizioni dei live di X Factor, compreso l’ultimo, si tratta di un’importante novità. Dopo il primo verdetto, si inizia a parlare del serale, che dovrebbe partire in primavera. In particolare, dall’annuncio del nuovo direttore artistico. De Filippi racconta di quando, a luglio, Giuliano Peparini ha ammesso di avere molti impegni e di voler fare nuove esperienze. (Continua a leggere dopo la foto)

Così, ha iniziato a guardarsi intorno e a pensare al dopo, che ora ha un nome ed è quello di Luca Tommassini, che viene invitato a entrare in studio. ''La mia sfida sarà farti felice più che mai'' dice rivolto alla presentatrice ''e di rendere loro, i ragazzi, dei veri professionisti''. Qualche mese fa aveva lanciato una specie di provocazione su Instagram. Luca Tommassini, direttore artistico di X Factor, aveva indossato la maglia rossa di Amici, con la scritta: ''Sfida'', a caratteri cubitali, e il commento: ''Maria, che dici?''. Sempre via social, sulla pagina Facebook del programma, la De Filippi gli aveva risposto: ''Ti sta molto bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida''. Tommassini, classe 1970, entra a far parte del corpo di ballo di Madonna per il suo tour The Girlie Show del 1993, e in seguito per il video della canzone Human Nature nel 1994 e per Evita. Successivamente lavora anche per altre star internazionali come Diana Ross (vedi XXX Super Bowl, 1996), Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson (Blood on the Dance Floor, 1997), e con star italiane come Claudio Baglioni e Lorella Cuccarini. (Continua a leggere dopo le foto)

Da coreografo ha curato la carriera solista di Geri Halliwell nelle coreografie di molti suoi videoclip come It's Raining Men e Mi Chico Latino, fino a dirigerla come regista nel videoclip del singolo Ride it (2004). Sempre da coreografo ha lavorato con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens. Nel suo curriculum di coreografo c'è anche molta televisione: ha lavorato in Carràmba! Che sorpresa di Raffaella Carrà del 2002, Uno di noi di Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, Stasera pago io di Fiorello, il Festival di Sanremo 2004 e molti altri. Ha curato le coreografie di molti artisti per eventi internazionali come i Grammy Award e gli MTV Video Music Awards. Nel 2008 è stato direttore artistico e coreografo agli MTV Europe Music Awards a Liverpool, lavorando con Katy Perry, Kid Rock e molti altri artisti presenti alla manifestazione. È coreografo, consulente artistico e autore nel programma Non Perdiamoci Di Vista in onda su Rai 3 con Paola Cortellesi. Ha partecipato in veste di giurato e coreografo al reality Popstars dal quale si è formata la girl-band delle Lollipop.

“Ecco come andò davvero a Uomini e Donne”. Giorgio Mastrota al veleno: il re delle televendite ricorda la sua esperienza da tronista (correva il 2003) e ‘distrugge’ il programma di Maria De Filippi