Cristina D’Avena: età, peso, altezza, fidanzato. Curiosità (hot) e vita privata della regina dei cartoni animati

Dici Cristina D'Avena e dici cartoni animati. Nata il 6 luglio 1964 in quel di Bologna, la D'Avena ha 53 anni ma solo anagraficamente parlando. Sì perché la cantante, oltre a sembrare più giovane esteticamente parlando (e senza l'ausilio di bisturi, cosa non da poco), è una eterna ragazzina. La cantante esordì allo Zecchino D’Oro nel 1968 quando aveva appena tre anni e mezzo con la celeberrima canzone Il valzer del moscerino, classificandosi terza in quella edizione. Poi rimase a far parte del Piccolo Coro dell'Antoniano insieme alla sorella minore. Ed ecco negli ottanta partire la carriera di Cristina. La prima sigla fu quella della serie animata giapponese Pinocchio nel 1981. Poi vennero tutte le altre. Da allora inizia a pubblicare singoli ed album per arrivare a 7 milioni di copie vendute, decine di dischi d'oro e di platino. Cristina D'Avena, è alta circa 160 centimetri e pesa 50 chili, ha inciso oltre 750 sigle di cartoni animati, pubblicato 83 album ufficiali e un totale 307 pubblicazioni. In oltre 30 anni di carriera, è entrata nell'Olimpo dei 50 artisti che più hanno venduto in tutta la storia della musica italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Sempre discreta e riservata, la cantante ha raccontato in un'intervista al settimanale 'F' di aver provato spesso il desiderio di diventare madre ma di essere sempre stata molto impegnata professionalmente e di aver pensato che ci fosse sempre tempo per farlo. ''Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un'eterna ragazza'', ha dichiarato. La D'Avena, attualmente fidanzata con Massimo Palma, presidente della società di spettacolo Crioma, ha confessato di aver ricevuto negli anni proposte di matrimonio, ma di non essersi mai sentita pronta al grande passo. ''Non mi sono mai sentita pronta, - ha detto la cantante - credo che in fondo non sia mai arrivata la persona giusta in tutto questo tempo... ma per sposarsi non ci sono limiti di tempo''. (Continua a leggere dopo le foto)

Qualche anno fa, ospite al programma Domenica Live, la cantante ha rivelato che Pasquale Finicelli, l'attore che interpretava Mirko nella serie tv di "Kiss me Licia" ''tentava di baciarmi, mettendo la lingua''. ''È successo proprio nella prima scena, e noi eravamo praticamente su una panchina - confessa dopo anni - Quando ha provato a baciarmi sul serio tutta la regia si è bloccata''. A quel punto l'attore avrebbe replicato: ''Io bacio così quando devo farlo, mica sulle labbra''. Restando sul tema ''hot'', due anni fa Cristina si era lanciata in una dichiarazione molto piccante riguardante il sesso. Alla domanda di Giuseppe Cruciani ''si può volere bene a un uomo che scopa male?'', Cristina ha risposto senza peli sulla lingua: ''Io non ci starei, perché mi piace stare molto bene''. Sei fidanzata? ''Sì, sono fidanzata e sono fedele: quando amo, amo''. Come si fa a diventare monogami? ''Bisogna essere bravi, fedeli, bisogna amare''. Sogni futuri? ''Mi piacerebbe fare un musical''.

