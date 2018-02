Ultimo: età, altezza, peso, vita privata e fidanzata. Tutto sul vincitore della sezione ”Nuove proposte” di Sanremo 2018

Forte del miglior share del millennio, il 51.6% del mercoledì, il festival decolla e ritrova il ritmo serrato della gara, anche se uno dei momenti più emozionanti è il lento che Baglioni balla con Gianna Nannini, a suggellare il duetto su Amore bello, che vale la standing ovation del pubblico. È il cantautore romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big. "Dedico questa vittoria a mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia", dice emozionato sul palco dell'Ariston. Al secondo posto Mirkoeilcane, con Stiamo tutti bene, che si è aggiudicato anche il Premio della Critica. Terzo Mudimbi con Il mago. Nato a Roma il 27 gennaio 1996, vero nome Niccolò Moriconi (170 cm. Peso: 70 kg) Ultimo studia pianoforte dall'età di 8 anni al conservatorio di Santa Cecilia. Inizia a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni, muovendosi poi tra cantautorato e hip hop. Il 6 ottobre è uscito il suo primo album, Pianeti. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel 2016 ha vinto un concorso di musica hip hop organizzato dall’etichetta Honiro, che ha iniziato a produrlo. Lo scorso ottobre è uscito il suo primo disco, Pianeti, e dopo il Festival di Sanremo comincerà un suo tour in giro per l’Italia per presentare Peter Pan. La serata comincia subito in musica, ad aprire sono Baglioni, Hunziker e Favino che in pelle nera e borchie rock cantano Heidi, sì, ma sulla base di Biko. Gag musicale iniziale poi subito le Nuove proposte. Il primo è Leonardo Monteiro con Bianca, poi Mirkoeilcane con Stiamo tutti bene, Alice Caioli con Specchi rotti, Ultimo con Il ballo delle incertezze, Giulia Casieri con Come stai, Mudimbi con Il mago, Eva con Cosa ti salverà, chiude la gara Lorenzo Baglioni con Il congiuntivo. (Continua a leggere dopo le foto)

"È una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora'' ha detto in un'intervista spegando il significato del suo nome. Una condizione, quella degli ultimi, che vuole descrivere anche con la sua canzone con cui ha vinto la kermesse dei Giovani. ''È un brano che rappresenta chi non ha un domani nella società; chi ha più domande che risposte; chi ha perso rischiando. È il mio ennesimo attestato che tende la mano a chi è stato emarginato''. Niccolò Moriconi è fidanzato con una ragazza bionda di nome Federica. A lei Ultimo ha dedicato la sua canzone ''La stella più fragile dell'universo''.

“Ma è impazzito!”. Sanremo: Claudio Baglioni ‘litiga’ con Beppe Vessicchio. Il direttore artistico del Festival ha apostrofato il direttore d’orchestra e poi quel gesto bruttissimo