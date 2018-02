Milva: età, altezza, la malattia, figli e marito. Tutto sulla Pantera rossa della musica italiana

Ci ha fatto amara, sognare e in questi ultimi tempi anche preoccupare. Parliamo della grandissima Milva, alias artistico di Maria Ilva Biolcati che già da qualche anno si è ritirata dalle scene musicali. 78 anni per 174 centimetri di altezza, l’artista ha deciso di ritirarsi a vita privata da tempo, più precisamente dal 2010. Il motivo di questa decisione? A quanto pare per dei problemi di salute anche se qualche anno dopo ha preso parte a un’opera teatrale. Proprio la malattia è stata una componente fondamentale nella vita dell’artista: la donna ne ha sofferto di due piuttosto serie. Quali? La Pantera di Goro – così come è stata soprannominata – non ha mai voluto rivelarli. Ha sempre preferito non accompagnare il suo percorso artistico a pettegolezzi o commenti fuori luogo. Ma, come rivelato dalla diretta interessata proprio su Facebook, sono state delle patologie piuttosto gravi che hanno intaccato le sue splendide gambe e la sua ferrea memoria. “Lavoravo all’album quando mi sono sentita malissimo, scoprendo poi a causa di diverse patologie, così sono stata ricoverata. Ho perso l’uso delle gambe e la memoria. (Continua dopo la foto)

Sono uscita dalla clinica che ho recuperato tutto, ma ho messo a dura prova la mia salute anche a causa della carriera. Per anni non ho avuto giorni di ferie, mai. E il mio corpo mi ha presentato il conto, a 71 anni” ha scritto su Facebook, nel 2010, Milva la Rossa. Nel corso della sua vita Milva ha avuto due grandi amori. Il primo con lo scrittore e regista Maurizio Corgnati, il secondo con l’attore Mario Piave. Entrambi sono morti: Corgnati di malattia, il secondo assassinato nella sua auto in circostanze misteriose. Ma ha amato pure il paroliere Massimo Gallerani e il doppiatore Luigi Pistilli. La cantante ha una figlia, Martina, nata nel 1963 dal matrimonio con Maurizio: oggi la donna è storica e critico d’arte. E la carriera di Milva è stata davvero intensa, è l’unica artista italiana ad essere contemporaneamente: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese. (Continua dopo le foto)

Tra i suoi più grandi successi musicali: Milord, La filanda, Alexander Platz. In teatro, con Giorgio Strehler, famosissima la sua interpretazione di Jenny dei Pirati nell’allestimento de L’Opera da tre soldi nel 1973. È una delle cantanti italiane più famose all’estero. I suoi dischi hanno avuto successo in Francia, Giappone, Grecia, Spagna, Corea del Sud, Sudamerica. Il 9 febbraio 2018 tuttavia è il suo Giorno, sì, con la “G” maiuscola: è durante il 68° Festival di Sanremo che Milva ha ricevuto il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo diretto e condotto da Claudio Baglioni. L’omaggio è arrivato dopo una proposta lanciata da Cristiano Malgioglio, famoso paroliere. Standing ovation per Milva!

