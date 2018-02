Gianna Nannini: età, altezza, peso, compagna e figlia. La straordinaria carriera e tutte le curiosità sulla regina del rock italiano

Il Festival di Sanremo 2018 si avvia ormai alla conclusione. Sul palco dell'Ariston arriveranno i famigerati duetti. I venti big in gara si esibiranno in coppia con i loro ''amici'' e colleghi, venuti apposta per l'occasione e proporranno una versione nuova del brano portato per il Festival 2018. Grande attesa per gli ospiti. Tra questi ci sarà Gianna Nannini, ovvero la quintessenza del rock italiano al femminile. Nata a Siena il 14 giugno 1956, 1,70 centimetri di altezza per 60 chili di peso, Gianna ha sette anni quando decide che il suo destino è diventare una cantante. Ma a scuola le infliggono un colpo al cuore: i maestri di musica la allontanano dal coro della scuola perché canta "Fratelli d'Italia" in modo poco ortodosso. A dodici anni inizia a studiare pianoforte al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, che frequenterà per ben sette anni. Ma la provincia toscana le sta stretta: a 19 anni salta in moto e parte per Milano, con un sogno da rockstar in tasca: siamo nel 1975. Studia composizione con Bruno Bettinelli, comincia a suonare in storici locali off (l'Osteria dell'Operetta, le Scimmie e il Rosso) e conosce anche il musicista blues Igor Campaner. (Continua a leggere dopo la foto)

Autodidatta nel canto, lo affina negli anni grazie all'impostazione di un'insegnante bulgara e alle lezioni presso una terapista vocale di Londra. Conosciuta nel panorama della musica italiana e internazionale, Gianna Nannini, acquisisce notorietà nella metà degli anni settanta grazie all'esordio ufficiale con l'album ''Gianna Nannini''. Il suo stile inconfondibile fatto da testi impegnati e musiche rock attira l'attenzione del pubblico e della critica. L'anno successivo, nel 1985, esce il doppio Lp dal titolo Tutto live, primissimo disco della cantautrice interamente dal vivo, con le registrazioni tratte dai concerti di Berlino, Montreux, Siena, Locarno e Dortmund. Poi è un susseguirsi di successi. A partire dagli anni Ottanta, la Nannini cresce in popolarità anche all’estero: nel 1982 pubblica l'album ''Latin Lover'' un successo da 250mila copie e la cantante è seguitissima in Germania. La cantautrice senese vira verso un genere più commerciale e la consacrazione presso il grande pubblico avviene nel 1984 con ''Fotoromanza'', brano tratto dal disco ''Puzzle''. (Continua a leggere dopo le foto)

Il singolo della Nannini diventa un vero e proprio tormentone, restando per due mesi in cima alle classifiche italiane. Altri successi da classifica attendono la Nannini negli anni seguenti, tra cui ''Bello e impossibile'' e ''I maschi'', brani che la consacrano come stella di prima grandezza sulla scena del rock melodico a livello internazionale in tutta Europa. Nel 1989 registra insieme a Edoardo Bennato Un'estate italiana, canzone ufficiale dei Mondiali di calcio di Italia '90. La musicista è diventata mamma di Penelope, il 26 novembre 2010 all'età di 54 anni. La decisione di rimanere incinta a un'età così avanzata ha fatto parlare per molto tempo i giornali di gossip. ''All'improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole'' aveva dichiarato subito dopo la nascita della sua bimba a Tv Sorrisi e Canzoni.

