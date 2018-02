È morto il 7 febbraio 2018 a 70 anni e la sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Oltre che un grande vuoto. John Perry Barlow, leggendario paroliere dei Grateful Dead, il gruppo rock statunitense protagonista della scena Usa nell'estate del 1967, non c’è più. Gli amici e colleghi lo ricordano come visionario, appassionato, filosofo, poeta, cowboy. E tutti ricordano le sue canzoni, insieme alle ballate di Janis Joplin e alle note psichedeliche dei Jefferson Airplane, ad aprire le danze di quella stagione durante un raduno al Golden Gate Park di San Francisco che ha segnato la storia. Barlow fu anche fondatore dell'Electronic Frontier Foundation, organizzazione non-profit nata per proteggere le libertà civili nell'era del byte, dove ha lavorato per 27 anni. "Oggi la Rete ha perso un eroe", ha twittato l'account dell'associazione. "Ho il cuore spezzato", ha scritto invece sul sito Cindy Cohn, direttrice esecutiva dell'Electronic Frontier Foundation. "Non è un'esagerazione dire che la maggior parte del web che oggi conosciamo e amiamo esiste grazie alla sua visione e alla sua guida". Continua a leggere dopo la foto

Ad annunciare la scomparsa, nella tarda serata di mercoledì, i colleghi. Barlow "è morto tranquillamente nel sonno", così riferiscono dalla Electronic Frontier Foundation, l'organizzazione internazionale no profit di avvocati e legali rivolta alla tutela dei diritti digitali e della libertà di parola, co-fondata dallo stesso Barlow. Oltre che autore di canzoni, Barlow è stato anche poeta, saggista, allevatore di bestiame del Wyoming e attivista statunitense, contribuendo alla rivoluzione del concetto pubblico di cyberspazio. Per Barlow Internet era un luogo di libertà. Per questo ha creato la Freedom of the Press Foundation, non-profit per la libertà d'espressione, creata con Daniel Ellsberg.

Barlow ha contribuito alla nascita di canzoni simbolo dei Grateful Dead come "Cassidy", "Looks Like Rain", "Black-Throated Wind", "Let It Grow", "The Music Never Stopped", "Estimated Prophet", "I Need A Miracle", "Lost Sailor", "Saint of Circumstance", "Hell In A Bucket", e "Throwing Stones", continuando a lavorare con il gruppo fino a quando non si è sciolto nel 1995. Barlow ha anche collaborato con i tastieristi dei Dead Brent Mydland e poi Vince Welnick. Il mondo, non c’è dubbio, sentirà forte la sua mancanza.

