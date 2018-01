L'Irlanda intera vuole stringersi per l'ultima volta intorno a una delle sue figlie più belle, più amate, più famose di sempre. Centinaia di persone hanno voluto rendere omaggio a Dolores O’Riordan, cantante dei Cranberries, alla camera ardente allestita ieri e oggi a Limerick, in Irlanda. Il feretro aperto, con le spoglie dell’artista, è stato esposto alla chiesa di San Giuseppe all’interno della quale venivano suonate canzoni dei Cranberries. Accanto alla bara la scritta “La canzone è finita, ma i ricordi restano”. O’Riordan era “una figlia molto amata” della sua città natale, e ha sempre promosso verità, amore e pace ha detto il vescovo di Limerick, Brandan Leahy. La salma è stata poi spostata a Ballyneety mentre i funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Saint Ailbe, Ballybricken, alle ore 11.30. L’inumazione avverrà in forma privata. (Continua a leggere dopo la foto)

Celebrerà la messa funebre il sacerdote Liam McNamara, “amico intimo della famiglia O’Riordan”, spiega un comunicato.Insieme a lui concelebreranno un altro sacerdote, James Walton, e due arcivescovi, mons. Kieran O’Reilly di Cashel e Emly e mons. Dermot Clifford, arcivescovo emerito della stessa diocesi. “Poiché la Chiesa ha una capienza limitata a 200 posti, la partecipazione è strettamente riservata ai parenti e agli amici intimi”, precisa la nota. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo spazio per i giornalisti sarà oltre lo spazio antistante la chiesa, da dove sarà possibile seguire la celebrazione, che sarà anche trasmessa da Limerick Fm Radio. La polizia londinese, dove è morta la cantante il 15 gennaio, ha detto di non considerare sospetta la morte della 46enne cantante. L’inchiesta è stata aggiornata al 3 aprile in attesa dei risultati dei test ordinati dal medico legale.

