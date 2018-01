È morta a 46 anni Dolores O’Riordan, la cantante dei Cranberries. La notizia resa nota dai media irlandesi. “La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli - ha spiegato la sua agente - I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”. Nel 2017 la cantante aveva avuto dei problemi di salute a seguito dei quali la band aveva annullato l’intero tour europeo. All’epoca si era parlato di “problemi alla schiena”. Nata in Irlanda nel 1971, era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione di Niall Quinn, che aveva detto addio al gruppo da lui stesso fondato nel 1989. Questa estate i Cranberries hanno annullato la partecipazione al Firenze Rocks. Si sarebbero dovuti esibire la sera del 24 giugno, giorno del Santo Patrono fiorentino, prima di Eddie Vedder. (Continua dopo la foto)

"Siamo estremamente dispiaciuti nel comunicare che i The Cranberries hanno deciso di cancellare l'intero tour europeo e, di conseguenza, la loro partecipazione a Firenze Rocks" questa la comunicazione scritta sulla pagina Facebook di Firenze Rocks. O’Riordan nacque nel 1971 a Limerick, nel sud ovest dell’Irlanda, e diventò cantante dei Cranberries nel 1990. Insieme alla band pubblicò sette dischi, l’ultimo dei quali uscito nel 2017. Negli anni Novanta, i Cranberries diventarono famosissimi in tutto il mondo mischiando il rock alla musica tradizionale irlandese: il loro disco di maggiore successo fu, del 1994, che conteneva la canzone “Zombie” e ha venduto circa 17 milioni di copie nel mondo. Nel 2003 i Cranberries si sciolsero, perché i membri volevano dedicarsi alle rispettive carriere da solisti: O’Riordan pubblicònel 2007 enel 2009, prima di riunirsi con la band nel 2009.

O’Riordan aveva tre figli, avuti con il marito Don Burton, dal quale si era separata nel 2014. Nello stesso anno, O’Riordan fu coinvolta in un’aggressione su un volo di linea, ma non subì una condanna perché le fu diagnosticato un disturbo bipolare. Alla cantante della band, Dolores O’Riordan, i dottori hanno consigliato di non riprendere il tour - che già era stato in parte cancellato - per dei problemi alla schiena (probabilmente un'ernia al disco). Deve completare le terapie che sta seguendo nella speranza di una completa guarigione. Ma solo ora si pensa che quell’infortunio poteva essere l’esordio di qualcosa di molto più grave di un banale problema alla schiena.

