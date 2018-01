Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Lutto nel mondo del cinema: Jon Paul Steuer è morto. La sua giovane vita è stata spezzata a soli 33 anni. Era noto al grande pubblico per aver interpretato, negli anni ’80, il ruolo del piccolo Alexander Rozhenko nella serie televisiva di “Star Treck: the next generation”. Fu il primo a farlo. Ma la sua carriera da attore durò molto poco: dopo ‘’Star Treck’’ e varie altre serie televisive, ha deciso di dedicarsi alla sua vera, grande passione, la musica. Fu così che intraprese il percorso da musicista nella band P.R.O.B.L.E.M.S. Nato il 27 marzo del 1984 a Escondido, in California, aveva detto ai genitori che sarebbe diventato attore quando aveva soli 3 anni. Tutti quelli che hanno lavorato con lui, i suoi amici, i colleghi e i fan sono sconvolti dalla dolorosissima notizia della sua scomparsa avvenuta il primo gennaio del 2018 ma diffusa solo ora. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Un modo terribile per iniziare il nuovo… Tutti sono rimasti senza parole: la morte, in generale, lascia il segno ma, quando a morire è una persona così giovane, sembra ancora più crudele. Il cordoglio è generale. Continua a leggere dopo la foto

Dopo aver interpretato il ruolo di Alexander Rozhenko nella serie televisiva ‘’Star Trek: The next generation’', Jon Paul Steuer ha partecipato alla sitcom della ABC ‘’Grace under fire’'. In quella serie Interpretava Quentin Kelly. Negli anni '90, poi, prese parte al film ‘’Piccoli campioni'’ nei panni di Johnny Vennaro. Ma, con il tempo, Steuer si rese conto che la sua vera passione era la musica così decise di cambiare strada e di intraprendere quella del musicista. Oltre che musicista, era anche un imprenditore: era il marzo 2015 quando decise di allontanarsi dalla luce della ribalta per dedicarsi completamente al suo ristorante vegano. Quando la sua band ha saputo della sua morte, nessuno poteva crederci… E il messaggio che la band gli ha dedicato è struggente. Continua a leggere dopo le foto

"È con i cuori pesanti e menti amareggiate che annunciamo la morte del nostro caro amico e cantante Johnny Jewels alias Jon Paul Steuer. L'aggiunta di Johnny alla nostra famiglia disfunzionale è stata una delle migliori scelte mai fatte. In tutto ciò che facevamo, ha portato quel senso di divertimento e spensieratezza di cui avevamo bisogno". E la conclusione: "Abbiamo perso il nostro cantante, ma soprattutto abbiamo perso un amico. Riposa in pace Johnny, ti amiamo". Il cuore è a pezzi. Ma come si fa ad accettare la morte di una persona tanto giovane? Non c’è altro da aggiungere…

