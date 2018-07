“Non si può morire così”. Il tragico destino di Michele: 23 anni, studente modello

Tragedia all’alba di domenica 29 luglio a San Paolo D’Argon. Un giovane di 23 anni, Michele Selle, originario di Milano, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale. Un’altra giovane di 22 anni, A.N., è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi. Ricoverata in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Lungo la variante della statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon, il destino dei quattro incrocia quello di una coppia di giovani che viaggiano su un Suv Qashqai diretti a Ponte di Legno. Racconteranno alla polizia stradale che si sono visti arrivare addosso la Panda, che non c’è stato nulla da fare per evitare l’impatto. Nello schianto frontale muore sul colpo il conducente della Panda: Michele Selle, 23 anni, di Buccinasco, ma con radici anche a Bergamo (ha frequentato il liceo scientifico Lussana). Era appena tornato dall’Olanda, dove studiava Chimica teorica in una delle più prestigiose università del Paese, quella di Groningen. (Continua a leggere dopo la foto)



''Uno studente modello. Era così bravo, e così bello'', ripeterà, qualche ora più tardi davanti alla camera mortuaria del cimitero di San Paolo, quasi paralizzato dal dolore, il papà. Accanto a Michele, che era alla guida dell’utilitaria e che è deceduto sul colpo, c’erano anche altri amici: G. D., 23 anni, di Stezzano, in provincia di Bergamo, che ha riportato ferite lievi ed è stato medicato al Bolognini di Seriate. Nei sedili dietro si trovavano A. N., 22 anni, residente a Bergamo, che è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è stata ricoverata in prognosi riservata al Papa Giovanni (dove è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico a causa dei molteplici traumi riportati).

E ancora M. C., 23 anni, di Bergamo, che ha riportato la frattura alle gambe (anche lei ricoverata al Papa Giovanni). Nel weekend, sempre nel bergamasco, un altro giovane è morto a seguito di un incidente stradale. Mattia Bevilacqua, di Rovetta, è spirato nel pomeriggio di domenica 29 luglio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva nella notte tra venerdì e sabato a causa di una brutta caduta in moto. Troppo gravi le ferite riportate.

Studente all’Istituto Fantoni di Clusone, Mattia viaggiava a bordo della sua moto da cross tra Clusone, un paese nella Valle Seriana superiore in provincia di Bergamo, e la Conca Verde di Rovetta, lungo viale Vittorio Emanuele II. Stando a quanto ricostruito, pare che abbia perso il controllo della due ruote durante una curva, sbattendo violentemente contro un muro di contenimento.

“Schiacciata tra due tir”. Tragico incidente, morte choc in autostrada