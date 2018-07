“Ahia!”. E finisce in rianimazione: la passeggiata in montagna è horror

È stata morsicata da una vipera mentre si trovava nei pressi del rifugio Flora Alpina, in comune di Falcade, in provincia di Belluno. La vittima, A.C., 27 anni, di Zero Branco (Treviso), è stata ricoverata in Rianimazione. Non è in pericolo di vita. Si tratta del primo caso di questa stagione nell'ambito della provincia di Belluno. I dati sono frammentari ma in Italia negli ultimi dieci anni sarebbero morte meno di 10 persone per morsi di serpenti velenosi. Poche in confronto ai, circa, dieci decessi all’anno dovuti a punture di calabroni, vespe o api, e, se non è di grande consolazione sapere che esistono animali che mietono più vittime, la statistica la dice lunga su quanto la percezione del rischio non sia oggettiva. In Italia esistono in totale sei specie di serpenti velenosi, uno è il colubro lacertino, serpente raro e dal carattere aggressivo ma non pericoloso perché ha i denti veleniferi nella zona posteriore della bocca e quindi difficilmente riesce ad inoculare il veleno in un essere umano, le altre cinque sono vipere: il marasso (Vipera berus), la vipera di Orsini (Vipera ursinii), la vipera dal corno (Vipera ammodytes), la vipera comune (Vipera aspis) e la più “giovane” vipera dei Walser (Vipera walser) riconosciuta come specie a sé giusto due anni fa. (Continua a leggere dopo la foto)



Le vipere italiane hanno un morso che risulta fatale soltanto nello 0,1% dei casi e quasi sempre la mortalità dipende da complicazioni collaterali come reazioni allergiche, infarti o ictus e non dall’effetto diretto del veleno. Il veleno è un mix di proteine con un’azione principalmente emotossica, che altera quindi la coagulazione del sangue, tuttavia contiene anche neurotossine, presenti in percentuale variabile in funzione della specie e della geografia.

“Le vipere del Trentino e quelle dell’Appennino tosco-emiliano generalmente hanno un veleno più concentrato” spiega la dottoressa Francesca Assisi, del Centro Antiveleni di Milano. “In ogni caso la risposta al morso è soggettiva, dipende dallo stato di salute della persona e dalla quantità di veleno che ha in quel momento l’animale. Ad esempio è stato studiato come in habitat stressati le vipere abbiano un veleno più concentrato e di conseguenza il rischio di intossicazione sia maggiore. Se invece la vipera ha appena mangiato è probabile il cosiddetto morso secco, cioè senza veleno.”

Cosa fare in caso di morso di vipera - Oggi come strumento di primo soccorso contro i morsi di vipera sono molto popolari gli stimolatori elettrici, sul sito del produttore vengono venduti come efficaci contro gli agenti emotossici. Ma sono realmente utili? E quali sono le operazioni da fare dopo un morso di vipera? “I presidi elettrici sono utili per le punture di insetto, ma sui morsi di vipera servono a poco. Le cose da fare in caso di morso sono lavare la zona del morso, disinfettarla, bloccare l’arto come se fosse fratturato evitando di muoversi troppo e recarsi immediatamente al pronto soccorso più vicino”.

