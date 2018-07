“Morto nella casa di Berlusconi”. Addio a Enrico: chi era il 25enne

Un militare dell'Esercito impegnato nell'operazione Strade sicure si è suicidato con l'arma di ordinanza mentre era di servizio a Palazzo Grazioli, la residenza romana di Silvio Berlusconi. È accaduto sabato, la vittima, Enrico De Mattia, è un caporal maggiore di 25 anni, originario della provincia di Salerno. Fonti militari contattate dall'Agi hanno confermato la notizia anticipata dal sito Grnet.it. ''Motivi sentimentali'', secondo quanto apprende l'ANSA da fonti dell'Esercito, sarebbero legati al suicidio del militare di Strade Sicure avvenuto ieri a Palazzo Grazioli a Roma. ''Chi in queste ore prova a strumentalizzare il fatto riconducendolo a informazioni o motivazioni false - rilevano le stesse fonti - compie un atto di sciacallaggio, anche nei confronti della famiglia del soldato che in queste ore sta vivendo un grande momento di dolore''. In relazione a notizie uscite su alcuni media, viene inoltre precisato che ''il ragazzo non era sposato e non aveva figli''. (Continua a leggere dopo la foto)



Tra le reazioni all'accaduto, quella di M5s, che chiede di fare chiarezza sull'accaduto, risalendo alle motivazioni dell'estremo gesto. "Esprimiamo il nostro cordoglio per il militare che ieri a Roma si è tolto la vita", dicono in una nota i portavoce del Movimento 5 Stelle della Commissione Difesa, dove è aggiunto che "non è accettabile - che un ragazzo di quell'età decida di porre fine alla sua esistenza". "Sappiamo però che questo non è un caso isolato, pertanto come membri della Commissione Difesa ci impegneremo a far sì che venga fatta luce sui motivi di questo gesto disperato".

Da M5s "un pensiero di vicinanza va alla famiglia, a cui ci stringiamo in un momento di così grande dolore". Quello di De Mattia è il terzo suicidio di un militare nell’ambito Strade Sicure: nel dicembre 2017 un altro granatiere si era impiccato durante un periodo di licenza a Spoleto, poi lo scorso febbraio nel centro di Roma un bersagliere 29enne si era tolto la vita nella stazione metro Barberini. ''I ragazzi chiamati a svolgere il servizio nell'operazione Strade Sicure - rileva GrNet.it - sono tutti provati fisicamente (condizione che è peggiorata anche a causa del gran caldo e delle condizioni di lavoro) ma, soprattutto psicologicamente''.

“Ho contattato i vertici della Difesa per comprendere la veridicità della notizia: è ufficiale purtroppo, un militare in servizio in operazione “strade sicure” si è tolto la vita. Riserbo e vicinanza alla famiglia della vittima in questo momento”, Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera commenta così la notizia della morte del giovane caporale.

