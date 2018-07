Una tragedia terribile, che sembrava dover avere conseguenze devastanti su un ragazzino molto sfortunato e vittima di un incidente davvero orribile. Una fiocina, infatti, gli si era conficcata nel cranio, ha bucato la maschera da sub che il giovane indossava in quel momento e ha finito per traforagli un occhio. Terribili le immagini degli esami radiologici, che hanno sconvolto anche i medici. "Mai visto niente di simile in 35 anni di professione" ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera il professor Alberto Delitala, neurochirurgo dell'ospedale San Camillo di Roma. Ma per fortuna e quasi per miracolo l'arpione non ha leso organi vitali e il 14enne che si è sparato al volto con il fucile da sub non ha perso la vista. Mentre era in barca a largo di Sperlonga con lo zio e il fratello, Devon, un giovane turista inglese, ha premuto il grilletto e l'asta della pistola subacquea si è conficcata nel suo cranio. (Continua a leggere dopo la foto)

Una vicenda tremenda e che faceva pensare al peggio. In realtà i medici sono riusciti a salvarlo con una delicata operazione chirurgica. "L'arnese subacqueo si è infilato tra il globo oculare e la ghiandola lacrimale, senza toccare l'occhio. Si è infine conficcata nell'osso cranico posteriore" ha raccontato il professor Delitala. I complimenti all'equipe di chirurghi del San Camillo sono arrivati anche dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti".(Continua a leggere dopo la foto)

"Fatemi ringraziare gli operatori del nostro sistema sanitario che alcuni giorni fa a Sperlonga. Hanno soccorso e portato in eliambulanza a Roma, un ragazzo inglese colpito per incidente da una fiocina al cervello. Ora quel ragazzo sta bene e nel fargli gli auguri ci auguriamo che non perda la vista. Tra le centinaia di migliaia di casi che ci sono nella nostra regione, quello di questo ragazzo è uno di quei casi salvati da un sistema che si sta ricostruendo ma anche dalla passione". (Continua a leggere dopo la foto)

Una storia che sembrava davvero destinata a un epilogo drammatico, quella di Devon White, 14 anni, di Chelmsford. Invece ecco arrivare il lieto fine, una bella notizia che ha fatto il giro dei social proprio in queste ore: il ragazzo, infatti, non ha perso la vista e già cammina. Tanti i messaggi apparsi in rete per complimentarsi con lo staff medico e augurare al ragazzo buona fortuna.

