“Ce l’hai fatta!”. La vittoria di Francesca, 23enne affetta dalla sindrome di Down

I limiti sono nella nostra testa. Un karma in cui Francesca ha creduto fino in fondo. Mamma Loredana, da parte sua, è sempre stata più che orgogliosa della sua ragazza, anche quando tutti le dicevano che non avrebbe potuto fare lo stesso percorso di studi degli altri suoi coetanei. Sì perché la sua Francesca, 23 anni, è affetta dalla sindrome di Down: è nata prematura e ha avuto sin da piccolissima problemi al cuore, motivo per cui si è dovuta sottoporre a 4 interventi.Ma lei ha fatto di tutto per non far sentire il peso della diversità a Francesca e aiutandola è riuscita a farle avere una laurea. La donna l'ha iscritta a scuola all'età stabilita dalla legge, le ha fatto leggere gli stessi libri dei compagni di classe e ha chiesto un docente di sostegno solo quando la ragazza ne aveva davvero bisogno.Mamma e figlia si sono iscritte alla facoltà DAMS dell'università della Calabria e si sono laureate insieme. (Continua dopo la foto)

«Sarei felice se la storia di Francesca potesse essere un messaggio di speranza per i tanti genitori fermati o comunque rallentati dalle istituzioni», ha detto Lorena, che è andata anche contro il parere dei medici che le avevano detto che Francesca avrebbe potuto avere dei blocchi. Oggi invece mamma e figlia festeggiano il loro traguardo.La sindrome di Down, più propriamente trisomia 21 e, in passato, mongoloidismo, è una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia (o una sua parte) del cromosoma 21.

Viene anche abbreviata DSdall'acronimo del suo nome in inglese, Down's syndrome. Si tratta della più comune anomalia cromosomica del genere umano, solitamente associata a un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica, oltre che a un particolare insieme di caratteristiche del viso. Rispetto ai bambini che non sono affetti da tale condizione, il QI medio di quelli con la sindrome di Down è circa la metà, 50 contro 100 dei primi. Laddove tutti i casi diagnosticati presentano un ritardo cognitivo, la disabilità è molto variabile tra gli individui affetti.

La maggior parte rientra nella gamma di «poco» o «moderatamente disabili» dal punto di vista della capacità motoria.La sindrome prende il nome dal medico britannico John Langdon Down, che ne fece un'ampia descrizione nel suo Observations on An Ethnic Classification of Idiots(1866) benché vi siano al riguardo studi clinici precedenti a opera dei medici francesi J.E.D. Esquirol (1838) ed Édouard Séguin (1844). Essa fu poi identificata nel 1959 da Jérôme Lejeune come una trisomia del cromosoma 21, anche se le affermazioni della ricercatrice francese Marthe Gautier mettono in dubbio l'effettiva paternità di tale scoperta.

