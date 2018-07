“Vi spieghiamo cosa è successo”: l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio Marchionne

I social sono ancora pieni di post che ricordano Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore di vita dell'imprenditore. Dopo giorni e giorni di indiscrezioni e ipotesi di ogni tipo, alla fine è stato l'ospedale di Zurigo dove il manager era ricoverato a farsi avanti e rompere il silenzio, con una nota rilasciata proprio per evitare "ulteriori speculazioni sullo stato di salute e la scomparsa del top manager italo-americano". Un messaggio che lascia trapelare informazioni su quella che è stata l'ultima parte della vita di Marchionne, alle prese con una dura battaglia. (Continua a leggere dopo la foto)

"Nonostante tutte le opzioni offerte dalla medicina di avanguardia siano state utilizzate, Marchionne sfortunatamente è deceduto" ha spiegato l'Ospedale Universitario. "Ne siamo estremamente dispiaciuti ed esprimiamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze" così ancora nel comunicato. Per rispettare la privacy di Marchionne e della sua famiglia, i responsabili dell'Ospedale Universitario in Svizzera si erano finora rifiutati di rilasciare qualsiasi dichiarazione sulle condizioni del paziente, contribuendo ad alimentare voci di ogni tipo. (Continua a leggere dopo la foto)

La stessa Fca ha rilasciato nei giorni scorsi ben poche informazioni sulle condizioni mediche di Marchionne. Il gruppo aveva detto che l'ex amministratore delegato alla fine di giugno aveva subito un intervento alla spalla ma che poi le sue condizioni sono inaspettatamente peggiorate tanto che sabato scorso la guida dell'azienda è passata a Mike Manley, già responsabile dei marchi Jeep e Ram. "La fiducia dei pazienti nei confronti del ricorso alle migliori terapie possibili e nella discrezione – precisa l'ospedale svizzero nella sua nota – è cruciale per un ospedale". (Continua a leggere dopo la foto)

"L'Ospedale Universitario di Zurigo - si legge ancora - attribuisce enorme importanza al segreto professionale, e questo vale per tutti i pazienti e le pazienti. Lo stato di salute è materia dei pazienti e dei familiari. Per questo motivo fino a questo momento l'Usz non ha preso posizione in merito all'ospedalizzazione e al trattamento del signor Sergio Marchionne. Attualmente l'Usz è oggetto di diverse voci tendenziose da parte dei media relativamente alla sua cura".

Morte Marchionne: oggi la decisione della famiglia. E la stampa parla di ‘mistero’