“È morta così”. Carlotta Benusiglio, la giovane stilista: la perizia che cambia tutto

Svolta nella indagini per la morte di Carlotta Benusiglio, l’ex modella e stilista ritrovata impiccata con una sciarpa a un albero in piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio 2016. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell'inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio volontario, la donna, infatti, è morta «con grande probabilità» a causa di una «asfissia prodotta da impiccamento» e sul cadavere riesumato non c'erano «lesioni scheletriche» riconducibili ad un «eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo».In un solo passaggio di una relazione molto tecnica di 38 pagine parlano esplicitamente di «natura suicidiaria dell'evento», ma in più punti fanno riferimento a dati compatibili «con la assenza di manovre di strangolamento (ad opera di terzi) e successivo impiccamento, nonché con l'assenza di tracce di impiccamento attuato da terze persone» e compatibili, invece, con «manovre di autoimpiccamento». (Continua dopo la foto)



I periti, scrive il Messaggero, mettono, comunque, in luce, come già emerso nell'inchiesta, che Benusiglio in parte toccava con i «piedi a terra» in una modalità di impiccagione, dunque, atipica. Elementi che, però, secondo i medici, sono «comunque in astratto compatibili con una costrizione mortale delle strutture del collo». Adesso spetterà agli inquirenti, anche alla luce della perizia (sarà discussa davanti al gip il 10 settembre) che vale come prova in un eventuale processo, decidere come definire l'indagine.Lo scorso agosto erano state fatte nuove verifiche della polizia scientifica e della squadra omicidi di Milano, con la simulazione della scena della sua morte, sulla fine di Carlotta Benusiglio. Per approfondire le indagini e verificare le osservazioni fatte dai legali della famiglia Benusiglio - che si è sempre opposta all'archiviazione del caso come suicidio - gli investigatori avevano deciso di ricostruire la dinamica della morte della donna con una simulazione.

Per verificare le tesi sostenute dai legali della famiglia della vittima, la squadra Mobile e la polizia Scientifica avevano eseguito un ''esperimento giudiziale'', ossia avevano replicato, con un manichino,quanto effettivamente accadde quella notte in piazza Napoli. Un sopralluogo durato quasi tutta la notte e che aveva visto uno spiegamento di forze imponente

