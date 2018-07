Fa impressione la storia di questa bambina, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, che si è allontanata da loro per cogliere more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata. La piccola di 4 anni, di nazionalità tedesca, è morta dopo l'investimento ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo). Sul posto sono intervenuti i sanitari del suem 118 dell'Azienda Ulss5, e successivamente la bambina è stata trasportata in elisoccorso a Rovigo, ma le sue condizioni, nonostante gli sforzi di medici e infermieri, si sono rivelate disperate, ed è deceduta poco dopo. Una vicenda che ricorda terribilmente quella del piccolo di 3 anni morto nei pressi di Vicenza. Il corpicino senza vita del bambino è stato trovato in un canale artificiale, il "Vica" a Rosà, in provincia di Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque della roggia da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 km dalla zona in cui il piccolo era sparito. (Continua dopo la foto)



Il piccolo, figlio di migranti della Costa d'Avorio, nato in Algeria durante la fuga dei genitori dal loro paese, era stato accolto in una struttura per richiedenti asilo. La scomparsa del bimbo è stata denunciata dalla mamma che a un certo punto non ha più visto il figlio. Immediate sono scattate le ricerche, cui hanno partecipato anche le squadre dei sommozzatori e un elicottero. La donna ha dichiarato che improvvisamente il piccolo è sparito dalla sua vista. A fine giugno, una bimba di 5 anni che era in spiaggia con la mamma, è sfuggita al suo controllo ed è annegata in mare dopo pochi minuti.

È morta così una bambina di 5 anni a Pineto (Teramo). Quando la madre si è accorta dell'assenza della piccola, ha cominciato a cercarla disperatamente. E' stato però un bagnante a vederla in acqua, poco distante dalla battigia. I soccorsi sono arrivati in brevissimo tempo ma è stato tutto inutile. La bimba, già in arresto cardiaco, è morta. La piccola, di nome Nicole, avrebbe cominciato la prima classe elementare a settembre in una scuola di Udine. In Abruzzo stava trascorrendo una vacanza insieme con la mamma. La bambina, che avrebbe compiuto 6 anni ad agosto, abitava a Udine con la famiglia, nella zona sud della città.Secondo la ricostruzione della procura, che ha aperto un'inchiesta, la bimba era andata a fare il bagno e la madre la guardava dall'ombrellone. Improvvisamente l'avrebbe persa di vista ed un'amica sarebbe andata in acqua a cercarla, senza riuscire a trovarla. A quel punto è stato lanciato l'allarme al bagnino, che è uscito con il pattino. Il corpo della piccola che galleggiava in acqua è stato però trovato da un bagnante. La piccola sapeva nuotare.

