Legionella, adesso è vera e propria epidemia. A Bresso, comune guidato dal sindaco Simone Cairo, sono in corso analisi e campionamenti: l'obiettivo è cercare di capire in che modo il batterio killer si sia diffuso. E come sia riuscito, nel giro di pochi giorni, a infettare così tante persone. Le prime vittime del batterio erano state un uomo e una donna, entrambi 94enni: il primo è deceduto domenica sera all'ospedale Bassini di Cinisello. La seconda, nella notte tra lunedì e martedì. Adesso un nuovo decesso, si tratta di un’ anziana di 84 anni ed era ricoverata all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove sono avvenuti gli altri due decessi. I casi di contagio intanto sono saliti a 18.Il Comune ha attivato un tavolo di lavoro con gli amministratori dei condomini nei quali si sono verificati i casi di legionellosi per concordare gli interventi di sanificazione e bonifica necessari. "La legionella è un batterio non trasmissibile – dice l’assessore regionale al Welfare Gallera - è presente nelle tubature dell'acqua e non si prende bevendo ma attraverso le vie respiratorie". (Continua dopo la foto)



Da qui il consiglio di "far scorrere l'acqua quando si apre il rubinetto e di aprire la finestra" per far uscire il vapore. Sotto osservazione i sistemi per l'irrigazione delle piante in luoghi pubblici e privati. Intanto, per i condomini è prevista una sanificazione degli impianti idrici. "Il bilancio cambia ogni ora", ammette Giorgio Ciconali, direttore del Servizio sanità pubblica dell'Ats Città metropolitana di Milano che prosegue le indagini per chiarire la fonte delle infezioni.

Le legionellosi, o malattia del legionario è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, il batterio si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell'acqua. La malattia arriva all'improvviso, con brividi, febbre e mal di testa, mentre nei giorni successivi compaiono tosse secca, dolori al torace. Tali sintomi possono portare allo sviluppo di una polmonite.

In questo caso la malattia può essere sporadica, cioè presente in un singolo individuo, o epidemica, colpendo un'interà comunità, specie nel periodo estivo-autunnale. La legionellosi colpisce soprattutto persone al di sopra dei 50 anni e la letalità è calcolata nel 15% dei casi, per insufficienza cardiaca o respiratoria. Se trattata nel modo adeguato, con gli antibiotici giusti, il paziente viene guarito in un mese. Tuttavia, tale malattia può essere fatale, soprattutto nei soggetti più deboli, che fumano sigarette, bevono alcool, o affette da malattie cardiovascolari e renali, o diabete.

