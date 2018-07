Va al cimitero a trovare la moglie, morta anni fa. E dopo è dolore puro

Il cimitero, un rito o quasi. Sempre a trovare la moglie, scomparsa dieci anni fa. La donna della sua vita, quella che gli aveva donato un figlio e che aveva amato fino all’ultimo. Un dolore difficile da superare che il tempo aveva cauterizzato con il sale, lasciando intorno alla ferita cicatrici profonde sempre pronte a ricordare quanto fosse successo. Così ha scelto la sua tomba per togliersi la vita. Succede a Monteprandone, piccola cittadina in in provincia di Ascoli Piceno. Il corpo dell’uomo è stato trovato pochi minuti dopo le 14 di ieri pomeriggio, 24 luglio, vicino la tomba della moglie deceduta quasi dieci anni fa. La macabra scoperta è stata fatta, pochi minuti da alcuni visitatori della struttura che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono subito giunti i carabinieri e gli operatori sanitari inviati dal 118 a bordo di un’ambulanza. L’equipaggio arrivato con il mezzo di emergenza non ha però potuto fare altro che constatare il decesso del settantottenne, stato trovato appeso ad una corda legata alla ringhiera del piano superiore del cimitero locale. (Continua dopo la foto)



I militari dell’Arma ora stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e capire le motivazioni di quanto accaduto. L’anziano, originario di Centobuchi, attraversava probabilmente un periodo di grande sconforto e depressione che potrebbe averlo spinto all’insano gesto avvenuto con tutta probabilità non molto tempo prima del ritrovamento del corpo. La salma, una volta ottenuto il via libera del medico legale, è stata trasportata in obitorio, all’ospedale di San Benedetto e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Poche ore dopo, considerate le chiare circostanze della morte, è stata riconsegnata ai familiari dal magistrato. L’intera comunità di Monteprandone e di Centobuchi si è stretta intorno ai familiari dell’uomo. A breve dovrebbero essere comunicate data, orario e luogo dei funerali.Una storia che ricorda molto da vicino quella accaduta nel 2015. Aveva perso la madre da quattro anni, ma nonriusciva a rassegnarsi, perciò si è uccisa proprio nel giorno della festa della mamma. Era successo ad Arzano.

Un dramma della disperazione che colpisce sempre più persone vittime del male del secolo, quel mal di vivere cantato dai poeti che assume le forme nere della depressione, un’ombra lunga che copre ogni cosa e impedisce di vedere la luce alle fine del tunnel.

Ti potrebbe interessare:“Addio Sergio Marchionne”. L’ex manager di Fca e Ferrari è morto