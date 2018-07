“Dubbi…”. Marchionne, altre parole ‘di fuoco’ contro l’ex manager Fca in fin di vita

Sono giorni che Sergio Marchionne è in coma irreversibile in una clinica in Svizzera. Non si sa bene quale sia il male che lo abbia colpito ma, secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, alcune persone vicine all'entourage dell'italo-canadese avrebbero parlato di "un tumore alla parte apicale del polmone”. Non si sa neanche quanto l’ex manager vivrà ancora date le sue condizioni “gravi e irreversibili”. In un momento tanto delicato per Marchionne e la sua famiglia, dalla Cei, cioè la Conferenza episcopale italiana, arriva l’affondo. Come riporta Libero quotidiano, Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e responsabile Cei sulle questioni che riguardano il lavoro, ha detto in questi giorni che “andrebbe approfondito il tema della ricaduta sociale” degli interventi dell'ex amministratore delegato di Fca. Bel tempismo… In un momento così drammatico Santoro ha usato parole dure che non sono piaciute a tanti. Continua a leggere dopo la foto

“È evidente che Marchionne ha creato nuovi posti di lavoro incentivando l'occupazione – ha dichiarato il monsignore - ma andrebbe valutato l'impatto di partenza delle sue azioni in termini di sacrifici richiesti agli operai di diverse fabbriche. Su questo specifico aspetto”. E ha aggiunto: “Qualche interrogativo resta forse ancora aperto”. Ma non è il solo che ha affondato Marchionne. Parole dure arrivano anche da dal governatore della Toscana Enrico Rossi. Continua a leggere dopo la foto

“Non si deve dimenticare la residenza in Svizzera per pagare meno tasse – ha scritto su Facebook - il Progetto Italia subito negato, il baricentro aziendale che si sposta in Usa, la sede legale di Fca in Olanda e quella fiscale a Londra. Infine un certo autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati. Marchionne era un manager capace, soprattutto per gli azionisti, ma certo poco o per niente attento alla storia e agli interessi del Paese, il quale, d'altra parte ha avuto una politica debole, priva di strategie industriali, che sostanzialmente ha lasciato fare”. Continua a leggere dopo al foto

Lo ha difeso, invece, Manuel Vescovi, senatore della Lega e coordinatore toscano della Lega: “È indegno attaccare una persona in fin di vita. Si tratta di una caduta di stile, sempre che il presidente ne abbia uno. È troppo chiedere un po' di umanità?”. A questo punto è intervenuto anche Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico che non nega “i meriti di Marchionne come manager” pur sottolineando che “nell'attività di governo dobbiamo dire che l'interesse della Fiat è una cosa, l'interesse nazionale può essere anche un altro”.

