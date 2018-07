“Chiamate il bagnino, aiuto”. Si tuffa dal pedalò e muore, sotto gli occhi della ragazza

Una giornata di relax e divertimento in spiaggia, per fuggire dall'afa e dal caldo cittadino e godersi un po' di sole in riva al mare. Accanto a sé la fidanzata, con la quale aveva riso e scherzato come sempre. Poi, all'improvviso, un dramma assurdo che ha visto morire un ragazzo di soli 26 anni in maniera terribile, sotto gli occhi proprio del suo amore. Tutto è successo al lido di Jesolo, nel pomeriggio, dove si trovava il giovane residente a Negrar, in provincia di Verona. A un certo punto la coppia ha deciso di noleggiare un pedalò, ha spinto la piccola imbarcazione in acqua e ci è salita sopra. I due si sono allontanati di circa 150 metri dalla riva e qui è andata in scena la tragedia: né lui né lei sapevano infatti nuotare ma il ragazzo ha deciso comunque di tuffarsi, per poi rimanere aggrappato all'imbarcazione, dove si sentiva sicuro. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio mentre si trovava aggrappato all'imbarcazione, la presa gli è però di colpo sfuggita e il ragazzo, che si chiamava Daniel Petris, di origini rumene, è finito sott'acqua. La fidanzata, disperata, l'ha visto sparire sotto i suoi occhi e ha dato l'allarme, riuscendo a catturare l'attenzione del bagnino che si trovava a riva e che si è prontamente tuffato per cercare di portare in salvo il giovane. Una volta in spiaggia, gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutti i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Daniel veniva dalla Romania ma era residente in Italia da tempo. La coppia intorno alle 14 avevano noleggiato il pedalò al consorzio Marconi per poi allontanati al largo. Il Gazzettino scrive che il 26enne, nonostante non sapesse nuotare, ha deciso di scendere in acqua rimanendo aggrappato al pedalò. All'improvviso ha mollato la presa e la compagna non è più riuscita a salvarlo. (Continua a leggere dopo la foto)

Un bagnino della JesolMare della torretta 19 ha raggiunto la coppia a nuoto e, intercettato il ragazzo, lo ha portato a riva, dove ha cominciato le manovre di rianimazione, continuate con l'arrivo del Suem. Purtroppo, però, è stato tutto inutile. Sul posto sono arrivati anche gli operatori della capitaneria di porto e gli agenti della polizia locale. Un'altra tragedia sfiorata poche centinaia di metri più distante: per un malore un settantenne è stato salvato in spiaggia al Cavallino e portato d'urgenza all'Angelo di Mestre.

