“Cara, dove sei?”. Dramma in spiaggia: non trova più la moglie, poi la macabra scoperta

“Dove sei?”, questo ha urlato poco prima di fare una terribile scoperta. Tragedia nella mattinata di martedì lungo le coste friulane. Una turista in vacanza col marito ha perso la vita dopo essere annegata nelle acque antistanti le spiagge di Grado, località balneare nell'ex provincia di Gorizia. La vittima è una donna di 71 anni di origine tedesca ritrovata ormai esanime in mare. Il dramma si è consumato in pochi minuti intorno alle 9.30, sotto gli occhi del marito. Come racconta il quotidiano il Gazzettino, infatti, la donna stava nuotando tranquillamente accanto al consorte a pochi metri da riva quando è improvvisamente sparita alla vista dell'uomo. Quando si è accorto dell' assenza della moglie, il villeggiante tedesco istintivamente si è girato intorno per cercarla ma poco dopo ha scoperto con orrore che la 71enne galleggiava poco sotto il pelo dell'acqua, ormai esanime. L'uomo ha subito chiesto aiuto e in suo soccorso sono arrivati i bagnini che hanno subito portato a riva la donna ma ormai per lei c'era ben poco da fare. (Continua dopo la foto)



Sul posto è stato fatto intervenire anche il personale medico dell'elicottero di soccorso decollato dalla elibase di Campoformido (Udine), inviato dalla centrale Sores di Palmanova, ma nonostante i tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto dichiarane il decesso sul posto. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche gli uomini della Guardia costiera di Grado che hanno avviato le indagini sul caso su ordine del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Gorizia.

Sulla salma è stata disposta l'autopsia per accertare l'esatta causa di morte. Una vicenda che ricorda per certi versi quella dell’anziana deceduta a Gabicce Mare. Domenica pomeriggio, una donna di settantanove anni - una turista milanese - è morta sul bagnasciuga del "Bagno 10" stroncata, con ogni probabilità, da un malore. La signora si è improvvisamente accasciata in pochi centimetri di acqua e a nulla è valso l'intervento dei bagnini - allertati dalle persone presenti in spiaggia -, che hanno immediatamente praticato il massaggio cardiaco alla vittima.

Al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 79enne. Sulla spiaggia, per le formalità di rito, sono poi intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto. Sabato pomeriggio, meno di 24 ore prima, un secondo turista milanese era morto durante le sue vacanze. Guido Elmi - ottantadue anni - era stato travolto e ucciso sul colpo da un camion a Pescolusce, nel Leccese, dove la vittima era arrivata proprio per trascorrere qualche giorno al mare.

