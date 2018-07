“Schiacciata tra due tir”. Tragico incidente, morte choc in autostrada

Tragico schianto stamani sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra la barriera di Milano Est e l'immissione da Sesto San Giovanni. Per cause ancora da accertare un’auto guidata da un 59enne è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre mezzi pesanti. È successo intorno alle 10.30. La vettura su cui si trovava la vittima, un uomo di 59 anni, è rimasta schiacciata tra due camion. L’impatto è stato violentissimo e fatale per il 59enne, che è morto sul colpo.Oltre al 59enne, sono rimasti coinvolti nell’incidente i due conducenti dei camion, un 35enne e un 54enne, e un 46enne.Sul posto sono giunte due ambulanze, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco che stanno intervenendo sul tratto di A4 compreso tra la barriera Milano Est e Sesto San Giovanni.Gravi ripercussioni sul traffico, lunghe code si registrano nei pressi del tratto interessato. Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 246.750 feriti. (Continua dopo la foto)



Lo rende noto l’Istat, aggiungendo che però il numero dei morti torna a crescere rispetto al 2016 (+95 unità, pari a +2,9%) dopo la riduzione registrata lo scorso anno.Tra le vittime sono in aumento i pedoni (600, +5,3%) e soprattutto i motociclisti (735, +11,9%) mentre risultano pressoché stabili gli automobilisti deceduti (1.464, -0,4%); in calo ciclomotoristi (92, -20,7%) e ciclisti (254, -7,6%).Rispetto all’anno precedente gli incidenti e i feriti registrano una lieve diminuzione (-0,5% e -1,0%).

Stabile il numero dei feriti gravi: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera nel 2017 sono stati 17.309, valore pressoché analogo a quello del 2016 (-0,1%). Il rapporto tra feriti gravi e deceduti è sceso a 5,1 da 5,3 dell’anno precedente. Il tasso di lesività grave sulla popolazione residente è di 28,6 feriti gravi per 100mila abitanti (40,1 per gli uomini e 17,7 per le donne).Sull’aumento del numero di morti in Italia incide soprattutto quello registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (296 e 1.615 morti; +8,0% e +4,5% sull’anno precedente).

Un aumento più contenuto si registra, invece, sulle strade urbane (1.467 morti; +0,3%). Nei grandi Comuni si rileva una tendenza opposta, con una diminuzione del 5,8% del numero di vittime nell’abitato.Tra i comportamenti errati più frequenti vi sono la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 40,8% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

