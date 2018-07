“Osvaldo è morto”. Tutti commossi per il suo ultimo dono. Ed è lutto cittadino

È morto all’Ospedale di Ancona a quattro giorni dal grave incidente che l’aveva visto coinvolto nei pressi di viale della Rimembranza ad Ascoli. Si tratta del ciclista che giovedì scorso si era scontrato con un’auto. Data la gravità delle condizioni, il 118 aveva disposto subito il trasferimento in eliambulanza nel nosocomio regionale. La vittima si chiamava Osvaldo Tosti, avvocato di 37 anni che risiedeva in località Villa Pigna. Tosti era attivo anche a livello politico, visto che è stato presidente del Club Forza Silvio Piceno Giovane, appendice di Forza Italia. L’avvocato è stato travolto giovedì mattina all’Annunziata da un furgone mentre pedalava con la sua bicicletta da corsa. Non ce l’ha fatta, Osvaldo: i medici del reparto di rianimazione hanno dichiarato la morte cerebrale ieri mattina intorno alle 9. Ma non è la fine di tutto: i genitori hanno dato l’assenso all’espianto degli organi. Un dono, l'ultimo di un ragazzo descritto gentile e generoso da tutti. (Continua a leggere dopo la foto)



"Era un ragazzo d’oro", dice chi lo conosceva benissimo. E lo dimostrano, oltre a quel viavai a Torrette, le decine di messaggi su Facebook, tutti pieni di dolore. Osvaldo amava lo sport e negli ultimi anni soprattutto la bicicletta: da corsa o mountain bike. Sapeva essere prudente perché era ben consapevole dei rischi che corre chiunque si avventuri in bici in mezzo al traffico. Ma non avrebbe mai immaginato quella trappola mortale piazzata dal destino a pochi chilometri da casa, all’incrocio tra via Ricci e via delle Rimembranze.

Ha trovato davanti a sé quel furgone e non ha potuto fare niente per evitarlo. Neanche il casco protettivo che indossava è bastato per evitare che l’impatto contro il parabrezza fosse devastante. Era giovedì mattina, poco dopo le 9: tre giorni dopo esatti è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto avere. Tre giorni nei quali gli amici della bicicletta, quelli storici e quelli dell’università, ma anche i ragazzi che avevano fatto un corso di sci con lui, sono andati all’ospedale per portare un po’ di conforto ai genitori e alla fidanzata di Osvaldo.

Non basterà, ovvio, ma per loro è la conferma di quanto fosse amato quel giovane che pedalava più forte che poteva, ma sempre con prudenza. Avvocato penalista, viveva a Villa Pigna. Di lui, da oggi, si parla al passato, ma grazie a lui altre persone avranno un futuro. E dovunque sia adesso, nessuno da quaggiù lo dimenticherà. Il funerale si Osvaldo si terrà mercoledì pomeriggio alle ore 16, nella chiesa di San Luca Evangelista a Villa Pigna di Folignano.

