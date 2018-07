“Correte, presto”. Tragedia sulla nota spiaggia italiana. Inutile ogni soccorso

Forse il caldo. Forse semplicemente il destino. Resta l’ennesima tragedia sulle spiagge italiane in un’estate 2018 drammatica. Teatro della tragedia, ancora una volta, la popolarissima Gabicce mare. Terra di fiesta, divertimento e follie. Succede tutto in pochi secondi. Un uomo, un turista piemontese 78enne in vacanza con la famiglia, si è improvvisamente accasciato sulla battigia. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai bagnini di salvataggio e dai sanitari del 118, ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato vano. Non è la prima volta che Gabicce sale agli onori della cronaca per casi del genere. Appena 10 giorni fa, nella tarda mattinata, una malore era stato fatale per un’anziana biellese di 78anni all’altezza dei bagni 10 di Gabicce.Recuperata dagli addetti al salvataggio della zona e soccorsa dal 118, ne era stato constatato il decesso.La Guardia Costiera di Gabicce sul posto aveva seguito la vicenda avvertendo le Autorità e redigendo i relativi atti. (Continua dopo la foto)



Nel corso della stessa giornata, minuti di apprensione si erano vissuti nei pressi dei bagni “Venerucci” per una bambina di 5 anni che intenta a giocare con una vicina di casa da zona retrostante, aveva poi con questa raggiunto la spiaggia senza riuscire a trovare la strada per il rientro. I genitori non trovandola nel vicinato si erano recati in spiaggia dove erano presenti gli uomini della Guardia Costiera, dei Carabinieri e della Polizia locale in questi giorni tutti impegnati in zona litoranea cittadina.

E relative strade per il grande afflusso di persone spinte a cercare refrigerio dal caldo umido. Si era messa subito in moto la ricerca-anche con gli avvisi soliti dagli stabilimenti balneari- e trovata la bimba nei pressi, si era atteso l’arrivo dei genitori per essere riaffidata.La Guardia Costiera di Pesaro – come già fatto più volte in questa stagione – richiama le consuete regole di buon senso, condite da atteggiamento sempre prudente nell’approcciarsi al mare.

Col grande caldo è inoltre importante non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata; in caso di prolungata esposizione sconsigliabile balneare subito d’impulso. Bagnarsi gradualmente e ripetutamente. Inoltre fare attenzione all’esposizione al sole per bambini, anziani ed in caso di particolari patologie.Per quanto attiene ai bambini, inoltre, tenere d’occhio i loro movimenti, assisterli durante la balneazione anche perché col grande affollamento dei litorali i più piccoli potrebbero disorientarsi. Valgono sempre le buone regole di balneare esclusivamente in zone ed orari previsti e comunque lontano dai pasti.

