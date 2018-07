Ancora una tragedia sulle strade italiane. Schianto tremendo: Davide muore a 31 anni

Ancora sangue sulle strade italiane e ancora una giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamava Davide Bordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso. Davide era di Cittadella, Padova, e per cause ancora in via d'accertamento ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada a Crocetta del Montello. Nel violento schianto, il centauro sarebbe finito contro un bocchettone per l'irrigazione dei campi posizionato a bordo strada. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Montebelluna e il personale sanitario del Suem 118, ma per il 31enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista padovano. (Continua dopo la foto)



Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, Davide, che era “appassionato di moto ma non un fanatico”, come scrive Il Gazzettino che pubblica anche le foto dell'incidente, tornava da un raduno a Misano insieme a un altro amico motociclista, il futuro cognato. In base a una prima ricostruzione, sulla strada del ritorno verso casa, le moto dei due si sarebbero sfiorate e Bordignon avrebbe perso il controllo della sua due ruote finendo rovinosamente a terra.

A Cittadella, scrive sempre Il Gazzettino, Davide era molto conosciuto. Lascia il papà, autotrasportatore, la mamma, infermiera, e una sorella più piccola, Giulia, di 28 anni. E la fidanzata, con cui da tempo si era trasferito nel Trevigiano. Laureato in economia aziendale, il 31enne lavorava nel settore commerciale in un'azienda di Padova. Le due ruote, si legge ancora sul quotidiano, gli sono sempre piaciute e dopo lo scooter era passato alla motocicletta. Una passione a cui dedicarsi nel tempo libero, ma senza esagerazione.

Ma era anche appassionato di calcio nella società cittadellese dell'Olympia e aveva anche praticato pure il nuoto, come agonista e poi come istruttore con brevetto di primo livello. Alcuni anni fa era stato anche presidente del gruppo responsabile della gestione dei nuovi impianti sportivi. Il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, ha voluto esprimere la sua vicinanza ai familiari della vittima dicendosi terribilmente affranta per l'ennesima tragedia avvenuta sulle strade della provincia di Treviso.

