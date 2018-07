“Trovato morto”. 17enne scomparso dopo la festa: il suo corpo vicino a Gardaland

Una scomparsa improvvisa che aveva fatto scattare un improvviso allarme e dato il via a una serie di ricerche serrate su tutto il territorio per cercare di scongiurare una possibile tragedia. Ora, però, ecco arrivare purtroppo la drammatica conferma proprio dalle forze dell'ordine, che avevano fatto il possibile per trovare il ragazzo. Il corpo di Koen van Keulen, 17 anni, è stato trovato infatti senza vita in mattinata in un fossato a lato della Gardesana, non distante dal famoso parco giochi Gardaland. Koen van Keulen, un adolescente olandese, si trovava in vacanza con la famiglia presso l'Eurocamping di Lazise, nel Veronese, quando la notte tra giovedì e venerdì scorso è scomparso. La madre, nella speranza di ritrovarlo in vita, aveva lanciato un appello su Facebook. Il corpo senza vita – confermata, secondo i media locali, l'identità del ragazzo – è stato rinvenuto lungo la Gardesana in località Ronchi tra Pacengo e Castelnuovo, a circa 500 metri di distanza del luogo dell'ultimo avvistamento di Koen. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta diffusasi la notizia dell'avvistamento di un corpo, sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri con le unità cinofile, la polizia locale di Castelnuovo e la protezione civile. La salma del giovane olandese è stata portata nelle celle mortuarie dell'ospedale di Borgo Roma per l'autopsia, che permetterà di capire qualcosa di più su quanto accaduto in queste ore drammatiche, di speranza alla quale ha fatto seguito un grane dolore. (Continua a leggere dopo la foto)

Resta infatti il mistero sulla sorte del ragazzo: ancora da chiarire la causa del decesso, oltre che l'esatta dinamica. Il ragazzo, stando ai primi rilievi della scientifica sul luogo del ritrovamento, potrebbe essere caduto da solo, accidentalmente, ma al momento non vengono escluse altre ipotesi. Solo l'autopsia potrà dare risposte certe. Era stata la madre a dare l'allarme non vedendolo rientrare insieme agli altri giovani che facevano ritorno da una festa in discoteca. (Continua a leggere dopo la foto)

L'adolescente era su un autobus che intorno alle 2.15 avrebbe dovuto riportarlo da Lazise al campeggio, ma non è mai arrivato. Subito sono scattate le ricerche con sommozzatori, moto d'acqua, motoscafi e unità cinofile, nella speranza di trovare qualcosa . Ricerche che purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi.

“È morto”. La notizia del tragico lutto a Buckingham Palace. Poi la verità viene fuori (che choc)