“Cosa facevano”. La follia dietro lo scontro mortale sulla strada del mare

Stavano gareggiando in una corsa folle sulla provinciale Dogana. Quattro albanesi a bordo di una Golf e un'altra autovettura non identificata stavano correndo a tutta velocità nel tratto compreso tra Tuscania e Montalto di Castro. Sulla traiettoria, però, hanno incontrato una Smart e per evitarla una delle due auto è finita contro un albero. Per il conducente non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto dieci chilometri di fila. Il terribile schianto è avvenuto domenica 22 luglio sulla provinciale Dogana davanti alla strada di campagna, precisamente strada del Formiconcino che conduce all’agriturismo Casale Grano e Tabacco. La Golf e un’altra macchina ancora non identificata fossero impegnate a correre, sorpassandosi ripetutamente, sulla strada Dogana che collega Tuscania con Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nonostante il forte traffico. Le macchine che stavano andando a forte velocità sul loro cammino hanno incrociato una smart e per evitare l’impatto si è innescata una carambola che si è dimostrata essere fatale per uno dei conducenti stranieri che ha finito la sua folle corsa contro un albero. (Continua a leggere dopo la foto)



Immediati i soccorsi e l’arrivo di ben due elicotteri del 118 e diverse ambulanze che hanno trasportato i più gravi al Policlinico Gemelli e gli altri all’ospedale di Tarquinia. Sul posto i carabinieri di Tuscania per i rilievi e per stabilire le responsabilità dei conducenti. Sulla Dogana si è creata una lunga fila di auto in coda, visto che i soccorritori son stati costretti a bloccare il traffico, dapprima per far arrivare i mezzi di soccorso alle persone, quindi per i rilievi di legge. Della viabilità si sono occupati anche gli agenti della polizia locale, deviando il traffico all’altezza del bivio sulla Tarquiniese.

In Italia muoiono 56 persone per ogni milione di abitanti in seguito ad incidenti stradali, più della media Ue (49). Dal 2016 al 2017 si è anche registrato un aumento dei decessi, del 3% (da 54 per milione a 56), anche se la situazione resta migliore del 2010, quando sulle strade italiane morivano 70 persone per milione di abitanti (il calo è stato del 18%, meno della media Ue). I numeri sono emersi dalla Commissione Europea sulla sicurezza stradale nel 2017. A livello Ue, nel 2017 hanno perso la vita sulle strade 25.300 persone, 300 in meno del 2016 (-2%) e 6.200 in meno del 2010 (-20%).

Altre 135mila sono rimaste gravemente ferite in seguito a incidenti stradali, tra le quali una grande quantità di utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti, motociclisti). L’Italia resta comunque sotto i 60 morti per milione, anche se ci sono Paesi, come il Regno Unito e la Svezia, dove muoiono rispettivamente solo 27 e 25 persone per milione di abitanti. Le strade Ue restano comunque le più sicure del mondo: a livello globale perdono la vita 174 persone per milione di abitanti, contro 49 per milione nell’Unione.

