“Perché gli è venuto quel male”. Marchionne, l’amico, con tristezza, racconta tutto

Sergio Marchionne è in condizioni disperate irreversibili. Di ufficiale non c’è nulla perché la famiglia non si pronuncia e dall’ospedale non arrivano bollettini medici. Sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un'operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Ma, nei giorni scorsi, le sue condizioni di salute sono precipitate e Marchionne è ancora lì. Malato. Era da un po’ che si era capito che qualcosa non andava eppure la notizia delle sue condizioni disperate è stata per tutti uno choc vero e proprio. Nella giornata di sabato 21 luglio a far crescere l'apprensione è stata la decisione di abbandonare tutte le cariche dirigenziali, un chiaro segnale dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ora, poi, lo ha raggiunto al capezzale la compagna Manuela Battezzato, dipendente di Fca, al suo fianco da ormai alcuni anni in un stretto sentimento di riservatezza. Continua a leggere dopo la foto

John Elkann, in rappresentanza della famiglia Agnelli, ha fatto un ringraziamento speciale a Marchionne che è stato figura fondamentale per l’azienda. L’ultima uscita di Marchionne risale al 26 giugno quando ha deciso di donare una Jeep Wrangler all'Arma dei Carabinieri per intensificare i controlli lungo le spiagge romagnole. Ora che è in terapia intensiva e non c’è più nulla da fare, viene fuori un fatto che potrebbe essere stato determinante per la malattia di Marchionne. Continua a leggere dopo la foto

Come rivela il Corriere della Sera, Sergio Marchionne aveva smesso di fumare da qualche mese ma in vita sua aveva fumato tanto, tantissimo. E tutti quelli che lo conoscevano lo sapevano bene. Spesso, rivela il Corriere, lo si poteva avvistare appartarsi in solitudine nel backstage di un evento o di una conferenza, per fumare. Tutto vero, lo ammette anche Franzo Grande Stevens, ex vicepresidente della Fiat che contribuì a portarlo a Torino nel 2004.

"Conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette” si legge sul Corriere. Ed è stato proprio quello l’indizio che gli ha fatto capire – dopo aver saputo del suo ricovero in quella clinica in Svizzera – che “era vicino alla fine". Una conferma diretta di quanto anticipato sabato da Dagospia, parlando di un tumore ai polmoni fulminante. Sarà davvero questa la verità? Attendiamo aggiornamenti.

