“Maledetto”. Tragedia sulla strada: investito da un pirata. Chi è la vittima 

Investito e ucciso da un'auto pirata. È questa la tragica morte avvenuta intorno alle 4,30 di domenica 22 luglio a Sezze, lungo il tratto urbano della 156 dei Monti Lepini, che nella zona dello Scalo diventa via Campania. In particolare, all'altezza del chilometro 44 della Regionale, un 19enne originario della Guinea Conakry (in Italia con un regolare permesso di soggiorno) stava tornando in bicicletta da Latina e, improvvisamente, è stato falciato da un'auto che, anziché fermarsi, si è data alla fuga. Come riporta il quotidiano Latina Oggi, ad accorgersi della morte del giovane, che lavorava come bracciante agricolo, è stato un suo amico, che sempre in bicicletta si trovava un chilometro dietro a lui. Il giovane ha trovato la bici con una ruota piegata lungo la strada e si è messo a cercare l'amico, trovandolo privo di sensi in un fossato. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due ragazzi stavano andando a lavoro, quando un'auto si è scontrata con la bicicletta del 19enne. (Continua a leggere dopo la foto)



Il pirata della strada è fuggito senza prestare soccorso e i carabinieri stanno cercando di risalire al mezzo che ha investito il giovane africano. Quando l'altro bracciante ha trovato il corpo dell'amico nel fossato ha chiamato il 112, coi carabinieri della Stazione di Sezze e del Norm di Latina che sono subito intervenuti, contattando anche il personale sanitario che, però non ha potuto fare niente per il povero ragazzo. Gli operatori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il corpo del ragazzo è ora a disposizione della Procura di Latina, mentre i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e rintracciare il pirata della strada. Secondo i dati della Commissione Europea sulla sicurezza stradale, nel 2017 hanno perso la vita sulle strade 25.300 persone, 300 in meno del 2016 (-2%) e 6.200 in meno del 2010 (-20%). Altre 135mila sono rimaste gravemente ferite in seguito a incidenti stradali, tra le quali una grande quantità di utenti vulnerabili (pedoni, ciclisti, motociclisti). L’Italia resta comunque sotto i 60 morti per milione, anche se ci sono Paesi, come il Regno Unito e la Svezia, dove muoiono rispettivamente solo 27 e 25 persone per milione di abitanti.

Le strade Ue restano comunque le più sicure del mondo: a livello globale perdono la vita 174 persone per milione di abitanti, contro 49 per milione nell’Unione. Nell’Ue il 55% dei decessi per incidenti avviene su strade rurali, il 37% in strade urbane e l’8% sulle autostrade. Gli utenti vulnerabili, pedoni e due ruote, nel 2017 hanno costituito quasi la metà delle vittime: il 21% dei morti erano pedoni, il 25% conducenti di veicoli a due ruote (14% motociclisti, 8% ciclisti e 3% scooteristi o in motorino).

