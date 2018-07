“Nello scantinato”. La soffiata, poi la scoperta horror: cosa c’era sotto al pavimento

Dopo sei anni è stato risolto il giallo della scomparsa di Antonio Deiana, 36enne scomparso a Como nell'estate del 2012. Il suo cadavere, avvolto da una colata di cemento che in tutto questo tempo ha consumato i resti, è stato sepolto sotto il pavimento dello scantinato di un palazzo a Cinisello Balsamo (Milano), in via Lanfranco della Pila 12. Non ci sono molti dubbi, ma la certezza dell'identificazione arriverà solo con l'esame del Dna. Per la sua morte, un regolamento di conti nel mondo del traffico di droga all'interno di una famiglia di 'ndrangheta, la Squadra mobile milanese ha arrestato il 47enne Luca Sanfilippo, l'unico inquilino del palazzo a conoscere il segreto delle cantine. Quando gli agenti sono andati a parlargli ha ammesso la sua responsabilità rendendo dichiarazioni spontanee: ha spiegato di aver ucciso Deiana in preda a un raptus dovuto all'uso di cocaina, per futili motivi durante una lite scoppiata nelle cantine. (Continua a leggere dopo la foto)



Il corpo è stato sepolto inizialmente in un fossa profonda un metro e mezzo che era già stata scavata per alcuni lavori resi necessari da una perdita di acqua. Sei mesi fa, con la messa all'asta del suo appartamento, ha coperto la terra con una colata di cemento. Gli investigatori hanno dovuto sfondare il pavimento con il martello pneumatico. Di Antonio si erano perse le tracce il 20 luglio del 2012, quando era uscito di casa, a Villa Guardia, con la sua moto Kawasaki. I familiari si erano rivolti anche a "Chi l’ha visto?", ma dell'uomo non si era più saputo niente. La svolta è arrivata in uno scantinato di una palazzina di Cinisello Balsamo. Sotto al pavimento, coperto da una colata di cemento, è stato trovato il corpo. Sei anni di mistero.

In manette la persona che ha ucciso e nascosto il cadavere. Si tratta di Luca Sanfilipp, originario di Mazzarino (Caltanissetta), pregiudicato per droga e ritenuto vicino a famiglie della criminalità siciliana e di 'ndrangheta. Torchiato dalle forze dell'ordine ha confessato e permesso loro di trovare i resti della vittima. Sanfilippo ha detto di aver ucciso Deiana a coltellate, dopo un litigio scoppiato per motivi di droga. Quando giovedì scorso gli agenti della Squadra mobile sono andati da lui, non ha opposto resistenza, ha ammesso di aver ucciso Deiana il giorno della sparizione durante una lite scoppiata per futili motivi mentre era sotto effetto di cocaina.

Alcuni punti della ricostruzione sono fumosi, il movente potrebbe essere legato più strettamente a una rottura negli equilibri dello spaccio. Deiana era fratello del 39enne Salvatore, a sua volta scomparso nel 2009 e poi ritrovato nel febbraio 2015 in un bosco di Oltrona San Mamete, anche lui nascosto sotto uno spesso strato di terra e ritrovato solo grazie alla confessione di uno dei killer. Nonostante le dichiarazioni di Sanfilippo, per entrambi sembra esserci una sola pista: un regolamento di conti nel mondo del traffico di droga all'interno di una famiglia di 'ndrangheta.

