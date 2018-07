Silvio Berlusconi, spunta un video che non era mai stato diffuso prima. Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del filmato, che è depositato agli atti dell'inchiesta Ruby ter e che è stato registrato di nascosto a Villa San Martino nel 2011, quando l'inchiesta del caso Ruby era già scoppiata, in cui Berlusconi dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Si tratta di un breve passaggio, una frase che era già emersa agli atti dell'inchiesta ma che non era mai stata resa pubblica con un filmato. Filmato che è stato realizzato a metà 2011 e in cui Berlusconi, riferendosi a Mario Balotelli e Raffaella Fico, si lascia andare a un'affermazione choc, dal forte contenuto razzista: "A me una che va con un negro mi fa schifo", dice nel video che GiustiziaMi.it, il sito che si occupa di cronache dal Palazzo di Giustizia milanese, ha ritenuto "doveroso darne conto". (Continua dopo la foto)



"Riteniamo sia doveroso darne conto – scrive il sito a proposito del video - considerato il ruolo pubblico che Berlusconi ancora ha, in un momento in cui il tema del razzismo è di lampante attualità". Dopo la frase choc “A me una che va con un negro mi fa schifo”, la conversazione continua. La showgirl dominicana Marysthelle Polanco infatti gli risponde: "Ma Papi, anche io sono negra". Quindi la replica di Berlusconi, sempre sdraiato sul divano della sua casa di Arcore replica: "Ma no, tu sei abbronzata".

Una prima parte del video, che dura 27 minuti, era stata già diffusa. La parte in cui le ragazze chiedevano all'allora premier di farla lavorare in tv. Una richiesta che lo stesso Berlusconi definisce "impossibile". "Non è che ti chiedo tanto papi", gli dice lei. E lui, come ricostruisce il Corriere della Sera, l'attuale leader di FI risponde: "Tu chiedi cose impossibili, che non posso fare, tieni presente che la televisione non è la mia".

"Io non lavoro solo perché è successo questo casino qua", dice la Polanco riferendosi all'inchiesta allora appena scoppiata sulle serate del 'bunga-bunga'. E Berlusconi, come emerge dal video: "Io sono stato colpito più di tutti perché dopo una vita di lavoro sono distrutto come immagine nel mondo, perché sono quello del 'bunga-bunga', tutto quello che ho fatto come statista, come politico, ho evitato la guerra tra la Russia e la Georgia...".

