“Lutto cittadino”. Il dramma di Barbara: quasi mamma morta all’improvviso

Una 42enne, Barbara Squillace, è morta all'ospedale San Giuseppe di Empoli nel reparto di ostetricia. La donna, alla quarta settimana di gravidanza, abitava a Spicchio insieme al marito Marco e alla madre. È morta nella mattinata di oggi, giovedì 19 luglio. Era ricoverata per iperemesi gravidica (vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso) da sei giorni nel reparto diretto dal dottor Marco Filippeschi e coordinato dall'ostetrica Paola Martini. La 42enne era in camera singola e al suo fianco aveva il marito, che l'ha accudita per tutta la degenza. Aspettava due gemelli. La famiglia viveva a Spicchio dal 2014, anno del matrimonio. Barbara era originaria di Vinci. Mentre veniva effettuata l'autopsia il medico ha riscontrato elementi sospetti in ipotesi di condotte sanitarie incongrue e, pertanto, ha ritenuto di effettuare subito la segnalazione alla Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo di indagine. Successivamente, da parte dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata la cartella clinica. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Barbara, un raggio di sole, - si legge su La Nazione - occhi dolci e temperamento tenace, avrebbe dovuto diventare mamma. Era alla quarta settimana di gravidanza, come spiegato dall’Asl Toscana centro. Una maternità desiderata fortemente, cercata, eppure tormentata, stando a quanto appreso’’. ‘’Stava portando avanti la gravidanza ed era ricoverata da sei giorni nel reparto diretto dal dottor Marco Filippeschi e coordinato dall’ostetrica Paola Martini, per iperemesi gravidica’’, si legge in una nota. Soffriva di episodi di vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso.

La 42enne era sotto cura, in ‘’una camera singola con il marito presente e sempre accanto a lei per accudirla durante tutta la degenza. Stamattina (ieri ndr) – continua la Asl – durante il consueto giro della terapia, delle ore 6.45, la paziente stava come sempre e il personale sanitario non ha riscontrato niente di anomalo. E’ stata l’ostetrica in turno, alle 7.40, ad accorgersi che era in stato di incoscienza e ad avvertire subito il marito che, in quel momento, si trovava nella stanza’’. ’’L’evento – hanno riferito i sanitari – si è verificato in maniera improvvisa e inopinata’’.

La direzione sanitaria del presidio ospedaliero San Giuseppe ha contemporaneamente avvertito direttamente la famiglia. ‘’L’Azienda esprime le più sentite condoglianze ai familiari’’, si legge in una nota. ‘’Al di là del rispetto per gli accertamenti che farà la magistratura - chiarisce l'assessore al diritto alla salute della Regione, Stefania Saccardi, - noi saremo inflessibili e adotteremo ogni provvedimento interno conseguente’’.

