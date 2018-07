“È lei”. Luciana Bianchi: a un anno dalla scomparsa, la svolta

Un caso che sembrava destinato a non dover più trovare una soluzione ufficiale, dopo che per un anno le ricerche di questa donna non avevano purtroppo dato frutti. La vicenda era finita al centro anche di una puntata di Chi L'ha Visto, nel tentativo di riportare l'attenzione sulla storia ed evitare che cadesse nel dimenticatoio. Ora, potrebbe essere arrivata la svolta per i parenti e gli amici di Luciana Bianchi, 47 anni, scomparsa mentre si trovava nell'isola di Gran Canaria, in Spagna, nella sua villa. Come riportato da diverse testate iberiche, infatti, dei resti femminili sono stati trovati in un burrone a Telde, nel quartiere di Lomo Catela. Ancora non sono stati effettuati gli esami necessari a stabilire con certezza l'identità del corpo, ma la polizia sta cercando già ora di stabilire se si tratti o meno di Luciana, probabilmente spinta dagli indizi raccolti finora. (Continua a leggere dopo la foto)

Di origini perugine (era residente a Sant'Erminio), Luciana viveva da un anno a Telde, nell'isola di Gran Canaria (Spagna), dove lavorava in un'agenzia che solo poco prima della sua scomparsa le aveva dato una promozione. L'ultimo a vedere Luciana sarebbe stato l'amico che l'aveva riaccompagnata a casa quella sera. La sua scomparsa era stata annunciata l'indomani e la foto di Luciana era stata diffusa dall'associazione Sos Desaparecidos e dalla Guardia Civil spagnola. (Continua a leggere dopo la foto)

Le autorità avevano rivolto un appello ai cittadini chiedendolo loro di fornire informazioni riguardo a eventuali avvistamenti. Fino ad oggi di Luciana non si era però avuta alcuna notizia. La donna era uscita di casa senza portare con sé documenti e cellulare, particolare che aveva reso ancora più difficile rintracciarla. Secondo amici e colleghi, prima della scomparsa era al settimo cielo per la bella notizia ricevuta, la promozione nell'azienda in cui lavorava e alla quale teneva molto. (Continua a leggere dopo la foto)

Luciana conduceva una vita serena nell'isola meta del turismo e non aveva, apparentemente, motivi per allontanarsi senza dare notizie ai suoi familiari. Nelle ultime ore sui social network si moltiplicano le condivisioni dell'appello sulla sua scomparsa, nella speranza che chiunque avesse sue notizie, anche indirette, si metta in contatto con le forze dell'ordine. Luciana non ha portato con sé neanche la borsa.

