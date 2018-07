“Addio Caterina, un destino orribile”. Muore in centro a Roma, sotto gli occhi dei turisti

Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo intorno alle 19.30: il mezzo è uno dei tanti che si vedono spesso sfrecciare per le strade di Roma e che accompagna i visitatori in percorsi prestabiliti per ammirare le bellezze dell'urbe. L'impatto è avvenuto all'altezza di piazza Sforza Cesarini, dove in quel momento c'era un capannello di gente su entrambi i lati della strada. Inutili i disperati tentativi di soccorrere la giovane, Caterina P., una ragazza originaria proprio della capitale (Continua a leggere dopo la foto)

Il primo a soccorrere la ragazza, sbalzata via dal violento impatto, è stato proprio l'autista del pullman che l'aveva investita, che ha provato a fare il possibile per aiutarla dopo aver dato l'allarme. Successivamente gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a bloccare il traffico, così da permettere al personale del 118 di correre il prima possibile sul luogo dell'incidente. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare la 22enne si è rivelato vano ed è stato dichiarato il decesso. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando alle prime ricostruzioni, Caterina abitava proprio non lontano dal luogo dell'incidente, nella zona di Governo Vecchio. Secondo le prime ricostruzioni la giovane avrebbe attraversato Corso Vittorio all'altezza di piazza della Chiesa Nuova: è stata investita in pieno dal minibus che stava percorrendo la corsia preferenziale in direzione del Tevere. Non sono ancora state chiarite del tutto le dinamiche dell'accaduto, ma alcuni testimoni sostengono che la giovane abbia attraversato col rosso. (Continua a leggere dopo la foto)

Come siano andate davvero le cose non è però ancora dato saperlo con certezza e saranno soltanto le indagini della polizia a chiarire definitivamente l'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia della tragedia è subito giunta alla famiglia e al fidanzato della giovane che hanno raggiunto Corso Vittorio, poi assistiti dalle forze dell'ordine dopo aver preso, sotto choc, della morte della giovane.

