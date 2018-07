“È lui”. Scatta il pestaggio e finisce alla gogna: il dramma di Marco e la verità

Le prime segnalazioni sui social erano arrivate ad aprile del 2017, quando genitori allarmati avevano raccontato di quella Golf grigia con un uomo a bordo pronto a fare atti osceni davanti a ragazzine incrociate tra Giulianova e Roseto, in provincia di Teramo, spesso sul ponte ciclopedonale. L’allarme non era caduto nel vuoto perché la polizia, dopo aver intensificato i controlli, era riuscita ad arrestare il colpevole. Si trattava di un 45enne di Roseto, ma prima di lui un altro uomo, anche lui 45enne, era finito sui quotidiani con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Marco Vagnozzi, era stato picchiato da un gruppo di ragazzi all'uscita della scuola ed era finito all'ospedale, senza però aver nessuna colpa. Oggi il processo a suo carico si è chiuso, ma lo scorso anno la sua storia era finita su tutti i quotidiani e il suo nome era stato associato a quello del ''maniaco del liceo''. L'archiviazione, come detto, è arrivata giovedì 19 luglio 2018. ''Il fatto non sussiste'', ha spiegato il giudice che, di fatto, ha liberato l'uomo da un'onta terribile che lo aveva marchiato senza aver avuto nessuna colpa. (Continua a leggere dopo la foto)



L'incubo per il 45enne Marco Vagnozzi, inizia il 30 marzo 2017 quando parcheggia la sua auto, una Vw Golf di colore grigio chiaro metallizzato, lo stesso modello e colore dell'auto del maniaco, vicino al sottopasso in via Canale Doria a Roseto. ''Il 45enne, ignaro di tutto, - si legge sul Messaggero - scende dall'auto per salutare un amico, quando all'improvviso vede fermarsi in mezzo alla strada un'altra auto con a bordo una coppia, una ragazza allora 20enne e il suo fidanzato allora 26enne. Lei urla: 'È lui il maniaco', e il suo ragazzo si avvicina al 45enne dicendogli 'io ti massacro di botte e ti ammazzo', e lo colpisce con un pugno al volto, facendolo cadere quasi privo di sensi, per poi prenderlo a calci e pugni''.

La giovane che lo ha scambiato per maniaco, il giorno successivo si è recata dalla polizia di Roseto, denunciandolo per molestie sessuali. In più è stato messo alla gogna e attaccato sui social come il maniaco delle liceali. Ma pochi giorni dopo, grazie a un'altra studentessa che era riuscita a prendere il numero di targa della Golf grigia, il maniaco era stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico e molestie sui minori. Si trattava di un 45enne residente a Roseto. Le accuse contro Marco Vagnozzi erano quindi decadute.

''Ieri, - si legge ancora sul Messaggero - si è concluso il processo a carico di Vagnozzi, difeso dall'avvocato. Francesco Giannace, con un'archiviazione totale del reato, perché il fatto non previsto. Sentenza emessa dal magistrato Bruno Auriemma. Il 16 ottobre 2018 si terra un'altra udienza, che vedrà il 45enne, sempre difeso dall'avvocato Francesco Giannace, come parte offesa, sia per le lesioni ricevute da parte del fidanzato della ragazza accusatrice, che per la diffamazione sui social da parte di alcuni utenti di Facebook''.

“Vuoi conoscermi?”. Contattato da un maniaco mentre gioca ai videogame a soli 10 anni. La madre, disperata dopo l’orribile episodio, avvisa: “Non fate il mio stesso errore, difendetevi così”