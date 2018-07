“Non ce l’ha fatta”. Incidente attore Marco Paolini: la notizia choc

È morta all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, Alessandra Lighezzolo, rimasta gravemente ferita nel tamponamento di martedì lungo il tratto veronese dell'autostrada A4. A questo punto si aggrava la posizione di Marco Paolini, l'attore bellunese che era al volante della Volvo che ha tamponato l'auto su cui viaggiava la donna con un'amica. Dopo l'incidente l'artista, risultato negativo all'alcotest, era stato indagato per lesioni gravissime. Alessandra era sposata e aveva due figli. Era conosciuta da tutti ad Arzignano, il comune in cui viveva e dove gestiva un negozio con articoli per bambini. Era molto attiva anche nell'ambito della Confcommercio locale. Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, indirizzati alla sua famiglia. "È stata colpa mia, mi sono distratto", ha dichiarato l'attore, commentando l'accaduto. Il momento di distrazione pare che sia stato dovuto a un attacco di tosse mentre era alla guida della sua auto. "Aiuterò le vittime dell'incidente", aveva aggiunto Paolini. (Continua a leggere dopo la foto)



Il tamponamento è avvenuto sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est. Subito dopo lo schianto le donne erano state estratte dall'auto grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'attore, sotto choc, era stato sentito dagli agenti della Polstrada per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. A questo punto si aggrava dunque la posizione dell'attore bellunese Marco Paolini, che al volante della sua Volvo aveva tamponato la Fiat 500 delle due vicentine facendola volare sull'adiacente tangenziale Sud. ''È stata colpa mia - aveva detto l'attore dopo essere stato ascoltato dalla polizia stradale - mi sono distratto e ho colpito l’auto''.

Paolini, che è risultato negativo all'alcoltest, in questi giorni avrebbe dovuto esibirsi a teatro, ma le serate sono state annullate. Come detto, Alessandra Lighezzolo lascia il marito Massimo e due figli. Ad Arzignano la conoscevano praticamente tutti. Era la titolare di un negozio per bambini, era una delle rappresentanti più attive della Confcommercio. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia; tantissimi anche i messaggi di cordoglio che continuano ad essere postati sui social. Marco Paolini è un drammaturgo, regista, attore, scrittore e produttore cinematografico italiano. Autore e interprete di un repertorio che appartiene al cosiddetto teatro sociale, si occupa di teatro dagli anni settanta.

Grazie a ''Il racconto del Vajont'' Paolini arriva al grande pubblico; lo spettacolo vince nel 1995 il Premio Speciale Ubu per il Teatro Politico, nel 1996 il Premio Idi per la migliore novità italiana e nel 1997 l'Oscar della televisione come miglior programma dell'anno per la trasmissione televisiva sulla tragedia del Vajont, trasmessa da Rai 2 in diretta dalla diga del Vajont il 9 ottobre 1997, anniversario del disastro. Dal 1999 Paolini autoproduce i suoi progetti teatrali, editoriali e cinematografici attraverso l'attività della Società JoleFilm. Nel 2013 ha recitato accanto a Checco Zalone nel film ''Sole a catinelle'' di Gennaro Nunziante.

