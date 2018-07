“Quei bimbi”. La casa degli orrori a Napoli: la polizia li ha trovati così

Dalle pareti dei due bassi in cui si trovavano, dei fili elettrici scoperti erano penzolanti. Le condizioni igieniche e di sicurezza in cui versavano i locali dove riposavano erano drammatiche. In quello che per quei bambini era un tetto sotto il quale si sentivano al riparo, la loro vita era continuamente a rischio. A metterli al sicuro sono stati gli agenti dell’Unità operativa tutela emergenze sociali e minori della polizia municipale di Napoli. Gli agenti della polizia municipale di Napoli, durante un'attività di controllo nel centro storico sugli allacci abusivi alla rete elettrica, hanno trovato cinque minorenni lasciati da soli in due bassi, in via Santa Maria Antesaecula nella zona di Forcella. Nei locali terranei adibiti ad abitazione, gli agenti hanno trovato i cinque addormentati in assenza di adulti. Le condizioni dei locali erano inadeguate dal punto di vista igienico, con sporcizia e disordine, con suppellettili e masserizie sparse ovunque. (Continua a leggere dopo la foto)



Fili elettrici scoperti e penzolanti tra vari ambienti si raccordavano a un allaccio abusivo alla rete elettrica cittadina, considerato estremamente pericoloso dai tecnici dell'Enel presenti. I ragazzini sono stati portati in uffici per consentire ai tecnici di mettere in sicurezza gli impianti e nel contempo sono state avviate le ricerche dei genitori. Solo dopo ore si sono presentati presso gli uffici due donne e un uomo che hanno dichiarato di essere genitori dei bambini e che sono stati identificati.

Dopo aver trasmesso una informativa alla Procura per i minorenni, di concerto con i Servizi Sociali si è deciso di affidare i cinque ai genitori, previa verifica di possibilità di essere ospitati in una soluzione alloggiativa alternativa presso parenti. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. Intanto, i tecnici dell’Enel hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti elettrici, che erano abusivamente allacciati alla rete cittadina: gli occupanti dei locali sono stati, perciò, denunciati anche per furto.

I controlli fatti dalle forze dell’ordine seguono un’attività avviata dagli agenti della polizia a contrasto della prostituzione minorile. Alcuni “bassi” (anche noti con il termine napoletano di 'o Vascio sono piccole abitazioni di uno o due vani poste al piano terra, con l'accesso diretto sulla strada e considerati espressione di degrado urbanistico e sociale) erano stati adibiti a luoghi di prostituzione, gestiti da rumeni e nigeriani. I cinque bambini ritrovati non risultano essere vittime di violenza, né del mercato del sesso a pagamento.

