“È morto!”. La giornata di mare è cominciata con una tragedia e lo choc dei bagnanti

Periodo nero a Bagnoli per due tragedie avvenute in spiaggia, una vicinissima dall’altra. A Coroglio un 81enne è stato trovato senza vita poco prima delle 8.00 del mattino da alcuni passanti. A nulla sono valsi i soccorsi per l'anziano, colpito probabilmente da infarto, non c'è stato nulla da fare. Intorno alle 13.30 il secondo avvenimento tragico della giornata. Un 15enne si è ferito gravemente dopo un tuffo dalla scogliera ed è stato trasportato al pronto soccorso del Cardarelli. Il ragazzo ha riportato un grave trauma cervicale. La prognosi è riservata. Solo qualche giorno prima, un altro terribile decesso in spiaggia: in questo ultimo caso siamo a Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell'inizio dell'estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l'uomo, tuttavia senza successo. La zona è stata raggiunta anche da alcune volanti della polizia. (Continua dopo la foto)



Il corpo dell'anziano è stato portato presso la camera mortuaria del "Vito Fazzi", a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo pochi giorni fa un uomo originario di Cabiate, in provincia di Como, che si trovava in vacanza con la moglie quando è morto mentre stava facendo un bagno in località Fontanelle, lungo la litoranea di Torre San Giovanni, a Ugento, Lecce. Alcuni bagnanti hanno notato l’uomo che galleggiava con il volto riverso con in acqua, dunque la chiamata immediata ai soccorsi. Ma, nonostante i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarlo e salvargli la vita, per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ferdinando Nicolini, 76 anni.

Così si chiamava la vittima. Sul posto, insieme agli operatori sanitari del 118, anche i militari della guardia costiera dell’ufficio marittimo di Torre San Giovanni. Il magistrato di turno, avvisato del fatto che si è consumato nella tarda mattinata di martedì 10 luglio 2018, dopo mezzogiorno, ha disposto il trasferimento della salma del 76enne nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per l'esame esterno da parte del medico legale. Nessun dubbio, comunque, sul fatto che il decesso di Nicolini sia avvenuto per cause naturali.

Il 76enne morto sulla spiaggia del Salento, dove si trovava in ferie con la moglie, è solo l’ultima vittima di un già lungo bilancio per questo inizio d’estate 2018. Non c’è stato niente da fare nemmeno per una donna di Montebelluna (Treviso) in ferie a Lignano; anche per lei, pensionata di 84 anni, è stato vano ogni tentativo di rianimazione eseguito prima del personale di salvataggio della spiaggia e poi degli operatori sanitari giunti sul posto con una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova.

