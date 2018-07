“Con mazza da baseball e lametta”. Caso hot che finisce male. A Roma, in pieno giorno

Scene di vera e propria follia, con torture e umiliazioni che sembrano prese dai copioni di film come Arancia Meccanica e che invece sono andate realmente in scena nel bel mezzo di Roma. Un sadismo che ha visto un diciottenne scagliarsi contro il fratellastro della fidanzata, armato di mazza da baseball, colpendolo per punirlo: la colpa della vittima, quella di aver tentato di spiare la ragazza del carnefice mentre si trovava in bagno a farsi la doccia. Il giovane è stato costretto con la forza a inginocchiarsi nel bel mezzo di un parco all'Aurelio ed è stato picchiato. Successivamente, come ulteriore mortificazione, gli sono state rasate le sopracciglia con una lametta, così che imparasse la lezione e non ci riprovasse più. A raccontare il tutto è Il Messaggero. "La prossima volta ci pensi due volte" ha detto poi il 18enne, un incensurato di Monteverde, nella capitale, al fratellastro, dopo quei lunghissimi minuti di sevizie, insulti e botte all'aria aperta. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragazzo è stato successivamente identificato dalle forze dell'ordine e arrestato con l'accusa di lesioni dai poliziotti del commissariato Aurelio. "Volevo fargliela pagare". In questo modo il 18enne, che aveva compiuto gli anni da pochi giorni, ha provato a giustificare le ragioni della violenza nei confronti del 21enne, fratellastro della sua fidanzata, che ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Alla base di tutto, il tentativo della vittima di spiare la sorellastra mentre si trovava in bagno. (Continua a leggere dopo la foto)

"Aveva nascosto il suo telefono nel bagno per filmare la mia ragazza mentre si spogliava - ha spiegato l' imputato - Per questo mi sono vendicato". Il ragazzo non ha però agito da solo: con lui anche altri due minorenni che lo aiutato nel mettere in atto il suo piano diabolico. Uno di loro, con una scusa, stando alle prime ricostruzioni avrebbe prima adescato la vittima facendola andare all'appuntamento. L' altro, invece, armato di catena avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. (Continua a leggere dopo la foto)

Un pestaggio in piena regola, interrotto solo dall'arrivo di una passante che dopo aver sentito le urla da un cespuglio ha avvisato le forze dell'ordine, mettendo fine all'orrore. Per il 18enne, il pm d'aula Filomena Angiuni aveva chiesto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo. Il giudice monocratico, però, ha disposto solo l'obbligo di firma, mentre del minorenne che ha partecipato al pestaggio se ne occuperà il Tribunale dei minori.

